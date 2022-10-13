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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Аполлон - АЗ Алкмаар
Аполлон - АЗ Алкмаар: обзор матча 13 октября 2022
Аполлон
13.10.2022, четверг, 19:45
Лига конференций, группа E, 4 тур
1 : 0
Завершен
АЗ Алкмаар
32'
В. Роберж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аполлон - АЗ Алкмаар
90'
+2
Желтая карточка
М. де Вит
Желтая карточка
В. Йованович
90'
+2
Замена
В. Йованович
️️️️
Х. Кириаку
82'
73'
Желтая карточка
Й. Одгор
Замена
Э. Хенти
️️️️
Н. Дигини
64'
63'
Замена
М. де Вит
️️️️
М. Керкез
63'
Замена
М. ван Бредероде
️️️️
Й. Карлссон
63'
Замена
П. Коопмейнерс
️️️️
М. Деккер
Замена
И. Колл
️️️️
Д. Шполярич
56'
Замена
Б. Жради
️️️️
П. Йостен
56'
Замена
И. Питтас
️️️️
Б. Дабо
46'
46'
Замена
М. Лахдо
️️️️
П. Хацидиакос
46'
Замена
Й. Одгор
️️️️
Й. Класи
45'
+2
Желтая карточка
П. Хацидиакос
ГОЛ! 1:0!
В. Роберж
Пас отдал
П. Йостен
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аполлон
1
Александар Йованович
ВР
24
Амин Хаммас
ЛЗ
4
Панайотис Артиматас
ЦЗ
27
Валентин Роберж
ЦЗ
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
20
Данило Шполярич
ОП
36
Идо Шахар
ЦП
25
Харис Кириаку
ЦП
11
Багали Дабо
ЦП
30
Николя Дигини
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Аполлон
99
Деметрис Деметриу
ВР
78
Гиоргос Лоизу
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
28
Иоаннис Питтас
ЛП
77
Исраэль Колл
ЦП
10
Бассел Жради
ЦП
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
АЗ Алкмаар
13
Сем Вестервелд
ВР
1
Петер Виндаль
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
32
Федде де Йонг
АП
21
Йенс Одгор
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
10
Iman Griffith
ЦФ
4-1-3-2
1
Йованович
24
Хаммас
4
Артиматас
27
Роберж
15
Кабраль
20
Шполярич
36
Шахар
25
Кириаку
11
Дабо
17
Йостен
30
Дигини
3-2-4-1
12
Верхюлст
4
Хацидиакос
23
Деккер
28
Сугавара
31
Беукема
6
Керкез
23
Базур
8
Класи
20
де Вит
14
Рейндерс
21
Карлссон
25
Кириаку
33
Йованович
33
Йованович
25
Кириаку
11
Дабо
28
Питтас
28
Питтас
11
Дабо
20
Шполярич
77
Колл
77
Колл
20
Шполярич
17
Йостен
10
Жради
10
Жради
17
Йостен
30
Дигини
19
Хенти
19
Хенти
30
Дигини
6
Керкез
34
де Вит
34
де Вит
6
Керкез
23
Деккер
6
Коопмейнерс
6
Коопмейнерс
23
Деккер
21
Карлссон
9
ван Бредероде
9
ван Бредероде
21
Карлссон
4
Хацидиакос
15
Лахдо
15
Лахдо
4
Хацидиакос
8
Класи
21
Одгор
21
Одгор
8
Класи
Остались в запасе
Аполлон
АЗ Алкмаар
99
Деметрис Деметриу
ВР
78
Гиоргос Лоизу
ВР
26
Эрвин Онженда
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
13
Сем Вестервелд
ВР
1
Петер Виндаль
ВР
10
Зико Бурместер
ЦП
32
Федде де Йонг
АП
9
Юсуф Бараши
ЦФ
10
Iman Griffith
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
99
Деметрис Деметриу
ВР
78
Гиоргос Лоизу
ВР
26
Эрвин Онженда
ЦФ
Остались в запасе
13
Сем Вестервелд
ВР
1
Петер Виндаль
ВР
10
Зико Бурместер
ЦП
32
Федде де Йонг
АП
9
Юсуф Бараши
ЦФ
10
Iman Griffith
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча Аполлон - АЗ Алкмаар
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
- : -
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Аполлон
1 : 0
22.11.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Олимпиакос Никосия
1 : 0
07.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
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