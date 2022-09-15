Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Аполлон - Днепр-1
Аполлон - Днепр-1: обзор матча 15 сентября 2022
Аполлон
15.09.2022, четверг, 19:45
Лига конференций, группа E, 2 тур
1 : 3
Завершен
Днепр-1
58'
И. Питтас
26'
А. Довбик
45'
А. Довбик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аполлон - Днепр-1
90'
Замена
И. Когут
️️️️
А. Довбик
90'
Замена
С. Горбунов
️️️️
А. Пихаленок
84'
Замена
А. Назаренко
️️️️
Я. Амаш
63'
Желтая карточка
Р. Бабенко
ГОЛ! 1:2!
И. Питтас
58'
Желтая карточка
И. Питтас
48'
Замена
Д. Шполярич
️️️️
А. Хаммас
46'
Замена
П. Йостен
️️️️
М. Пейберне
46'
45'
ГОЛ! 0:2!
А. Довбик
Пас отдал
Бузанелло
26'
ГОЛ! 0:1!
А. Довбик
Замена
Э. Онженда
️️️️
Э. Ба
20'
17'
Желтая карточка
В. Адамюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аполлон
1
Александар Йованович
ВР
24
Амин Хаммас
ЛЗ
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
27
Валентин Роберж
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
28
Иоаннис Питтас
ЛП
25
Харис Кириаку
ЦП
77
Исраэль Колл
ЦП
36
Идо Шахар
ЦП
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
30
Андреас Панайоту
ЦП
Главный тренер
Александер Цорнигер
Днепр-1
93
Макс Валеф
ВР
25
Янис Амаш
ЛЗ
25
Бузанелло
ЛЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
15
Валентин Рубчинский
ЦП
8
Руслан Бабенко
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Аполлон
99
Деметрис Деметриу
ВР
78
Гиоргос Лоизу
ВР
4
Панайотис Артиматас
ЦЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
20
Данило Шполярич
ОП
26
Эрвин Онженда
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
Днепр-1
25
Владислав Рыбак
ВР
33
Валерий Юрчук
ВР
20
Сергей Горбунов
ЛЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
25
Игорь Когут
ЦП
10
Фарес Бахлули
АП
34
Владимир Танчик
ПВ
7
Александр Назаренко
ПВ
4-5-1
1
Йованович
5
Алеесами
27
Роберж
14
Пейберне
24
Хаммас
28
Питтас
36
Шахар
7
Ба
30
Панайоту
77
Колл
25
Кириаку
4-3-1-1
93
Валеф
25
Амаш
5
Сваток
3
Адамюк
25
Бузанелло
15
Рубчинский
8
Бабенко
8
Пихаленок
11
Гуцуляк
9
Довбик
24
Хаммас
20
Шполярич
20
Шполярич
24
Хаммас
7
Ба
26
Онженда
26
Онженда
7
Ба
14
Пейберне
17
Йостен
17
Йостен
14
Пейберне
8
Пихаленок
20
Горбунов
20
Горбунов
8
Пихаленок
9
Довбик
25
Когут
25
Когут
9
Довбик
25
Амаш
7
Назаренко
7
Назаренко
25
Амаш
Остались в запасе
Аполлон
Днепр-1
99
Деметрис Деметриу
ВР
78
Гиоргос Лоизу
ВР
4
Панайотис Артиматас
ЦЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
Главный тренер
Александер Цорнигер
25
Владислав Рыбак
ВР
33
Валерий Юрчук
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
10
Фарес Бахлули
АП
34
Владимир Танчик
ПВ
Главный тренер
Александр Кучер
Остались в запасе
99
Деметрис Деметриу
ВР
78
Гиоргос Лоизу
ВР
4
Панайотис Артиматас
ЦЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
Остались в запасе
25
Владислав Рыбак
ВР
33
Валерий Юрчук
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
10
Фарес Бахлули
АП
34
Владимир Танчик
ПВ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Главный тренер
Александр Кучер
Статистика матча Аполлон - Днепр-1
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
- : -
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Аполлон
1 : 0
22.11.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Олимпиакос Никосия
1 : 0
07.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Информация о матче
Стадион:
Цирио
Новости команд
Все
Аполлон
Днепр-1
«Аполлон» – «Бранн»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
10 августа
«Бранн» – «Аполлон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 августа 2026
5 августа
«Бранн» – «Аполлон»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
4 августа
«Аполлон» – «Дила»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
27 июля
Гол Кокорина принес «Арису» победу в «Дерби богов»
2025.04.13 21:08
3
«Аполлон» – «Бранн»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
10 августа
«Бранн» – «Аполлон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 августа 2026
5 августа
«Бранн» – «Аполлон»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
4 августа
«Аполлон» – «Дила»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
27 июля
Гол Кокорина принес «Арису» победу в «Дерби богов»
2025.04.13 21:08
3
«Черноморец» – «Днепр-1»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024
2024.05.25 10:46
«Днепр-1» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
2024.05.19 12:38
«Днепр-1» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 мая 2024
2024.05.06 11:41
«Днепр-1» – «Кривбасс»: прогноз на матч 27 тура УПЛ, 6 мая
2024.05.06 09:55
«Жирону» заподозрили в уклонении от уплаты налогов на Украине при трансфере Довбика
2024.05.03 16:58
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+