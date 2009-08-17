Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Анатолий Измайлов - статистика

    Защитник
    Имя Анатолий
    Отчество Александрович
    Фамилия Измайлов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 августа 1978 (44 года)
    Рост 175
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Витязь 22 0 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.11.2009 1' -90' Витязь (Подольск) 2:1 Балтика (Калининград)
    01.11.2009 1' -90' Витязь (Подольск) 1:0 Шинник (Ярославль)
    14.10.2009 1' -90' Витязь (Подольск) 3:1 Салют (Белгород)
    53'
    11.10.2009 38' -90' Витязь (Подольск) 2:0 Металлург Л (Липецк)
    03.10.2009 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:0 Витязь (Подольск)
    30.09.2009 1' -63' Луч (Владивосток) 0:1 Витязь (Подольск)
    22.09.2009 85' -90' Витязь (Подольск) 0:0 Урал (Екатеринбург)
    19.09.2009 1' -90' Витязь (Подольск) 0:2 Сибирь (Новосибирск)
    11.09.2009 82' -90' Чита (Чита) 3:3 Витязь (Подольск)
    17.08.2009 1' -90' Волгарь-Газпром-2 (Астрахань) 2:1 Витязь (Подольск)
    35'
    09.08.2009 82' -90' Витязь (Подольск) 2:0 Краснодар (Краснодар)
    29.07.2009 63' -90' Носта (Новотроицк) 1:1 Витязь (Подольск)
    09.07.2009 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:1 Витязь (Подольск)
    16.06.2009 1' -90' Салют (Белгород) 1:1 Витязь (Подольск)
    86'
    13.06.2009 1' -90' Металлург Л (Липецк) 0:3 Витязь (Подольск)
    05.06.2009 33' -90' Витязь (Подольск) 1:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    25.05.2009 53' -90' Урал (Екатеринбург) 2:1 Витязь (Подольск)
    54'
    28.03.2009 36' -90' Витязь (Подольск) 2:1 Носта (Новотроицк)
    47'
    • Читайте нас: 
    11