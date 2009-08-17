|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Витязь
|22
|0
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.11.2009
|1' -90'
|Витязь (Подольск)
|2:1
|Балтика (Калининград)
|01.11.2009
|1' -90'
|Витязь (Подольск)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|14.10.2009
|1' -90'
|Витязь (Подольск)
|3:1
|Салют (Белгород)
|53'
|11.10.2009
|38' -90'
|Витязь (Подольск)
|2:0
|Металлург Л (Липецк)
|03.10.2009
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Витязь (Подольск)
|30.09.2009
|1' -63'
|Луч (Владивосток)
|0:1
|Витязь (Подольск)
|22.09.2009
|85' -90'
|Витязь (Подольск)
|0:0
|Урал (Екатеринбург)
|19.09.2009
|1' -90'
|Витязь (Подольск)
|0:2
|Сибирь (Новосибирск)
|11.09.2009
|82' -90'
|Чита (Чита)
|3:3
|Витязь (Подольск)
|17.08.2009
|1' -90'
|Волгарь-Газпром-2 (Астрахань)
|2:1
|Витязь (Подольск)
|35'
|09.08.2009
|82' -90'
|Витязь (Подольск)
|2:0
|Краснодар (Краснодар)
|29.07.2009
|63' -90'
|Носта (Новотроицк)
|1:1
|Витязь (Подольск)
|09.07.2009
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:1
|Витязь (Подольск)
|16.06.2009
|1' -90'
|Салют (Белгород)
|1:1
|Витязь (Подольск)
|86'
|13.06.2009
|1' -90'
|Металлург Л (Липецк)
|0:3
|Витязь (Подольск)
|05.06.2009
|33' -90'
|Витязь (Подольск)
|1:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|25.05.2009
|53' -90'
|Урал (Екатеринбург)
|2:1
|Витязь (Подольск)
|54'
|28.03.2009
|36' -90'
|Витязь (Подольск)
|2:1
|Носта (Новотроицк)
|47'