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    Дада Белмонте - статистика

    #97 | Нападающий
    Имя Дада
    Фамилия Белмонте
    Команда Гойас
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 февраля 1997 (26 лет)
    Рост 166
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гойас 32 2 2 7 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.11.2022 1' -52' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 3:0 Гойас (Гояния)
    45' 52'
    06.11.2022 1' -71' Гойас (Гояния) 1:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    02.11.2022 1' -86' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 3:2 Гойас (Гояния)
    30.10.2022 1' -90' Гойас (Гояния) 0:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    27.10.2022 1' -75' Гойас (Гояния) 2:2 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    24.10.2022 1' -90' Куяба (Куяба) 1:2 Гойас (Гояния)
    20'
    09.10.2022 1' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 4:2 Гойас (Гояния)
    44'
    06.10.2022 1' -84' Сеара (Форталеза) 1:1 Гойас (Гояния)
    02.10.2022 1' -76' Гойас (Гояния) 0:1 Форталеза (Форталеза)
    45'
    12.09.2022 1' -46' Гойас (Гояния) 1:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    06.09.2022 1' -90' Сантос (Сан-Паулу) 1:2 Гойас (Гояния)
    2'
    27.08.2022 1' -90' Гойас (Гояния) 2:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    20.08.2022 1' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 0:1 Гойас (Гояния)
    13.08.2022 1' -90' Гойас (Гояния) 1:1 Аваи (Флорианополис)
    79'
    07.08.2022 1' -90' Палмейрас (Сан-Паулу) 3:0 Гойас (Гояния)
    45'
    30.07.2022 1' -90' Гойас (Гояния) 1:0 Коритиба (Коритиба)
    24.07.2022 1' -63' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 3:3 Гойас (Гояния)
    8' 45'
    21.07.2022 1' -90' Гойас (Гояния) 2:3 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    17.07.2022 1' -71' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 0:0 Гойас (Гояния)
    10.07.2022 73' -90' Гойас (Гояния) 2:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    04.07.2022 46' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:0 Гойас (Гояния)
    27.06.2022 46' -90' Гойас (Гояния) 1:0 Куяба (Куяба)
    19.06.2022 1' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Гойас (Гояния)
    16.06.2022 1' -90' Гойас (Гояния) 1:2 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    10.06.2022 1' -82' Форталеза (Форталеза) 1:1 Гойас (Гояния)
    68'
    07.06.2022 1' -65' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:2 Гойас (Гояния)
    28.05.2022 1' -90' Гойас (Гояния) 1:1 Брагантино (Сан-Паулу)
    21.05.2022 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:0 Гойас (Гояния)
    16.05.2022 1' -90' Гойас (Гояния) 1:0 Сантос (Сан-Паулу)
    08.05.2022 1' -85' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 0:1 Гойас (Гояния)
    01.05.2022 1' -70' Гойас (Гояния) 2:2 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    13'
    16.04.2022 1' -90' Гойас (Гояния) 1:1 Палмейрас (Сан-Паулу)
    60'
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