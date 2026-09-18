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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Коньяспор
Райян Банийя
Статистика
€ 1 млн
Райян Банийя - статистика
Коньяспор
18 февраля 1999 (27), Болонья
#22 | Защитник
192 см
Турция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 6 тур
Касымпаша
0 : 0
18.09.2026
Коньяспор
1' - 90'
58'
Турция. Суперлига, 5 тур
Коньяспор
1 : 0
12.09.2026
Трабзонспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Эрзурумспор
1 : 0
05.09.2026
Коньяспор
1' - 71'
26'
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2026/2027
Турция. Суперлига 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия В 2024/2025
Лига Европы 2024/2025
Турция. Суперлига 2023/2024
Турция. Суперлига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Коньяспор
5
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 6 тур
Касымпаша
0 : 0
18.09.2026
Коньяспор
1' - 90'
58'
Турция. Суперлига, 5 тур
Коньяспор
1 : 0
12.09.2026
Трабзонспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Эрзурумспор
1 : 0
05.09.2026
Коньяспор
1' - 71'
26'
Турция. Суперлига, 3 тур
Коньяспор
1 : 2
29.08.2026
Коджаэлиспор
73' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Фенербахче
4 : 2
22.08.2026
Коньяспор
79' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Коньяспор
0 : 1
15.08.2026
Ризеспор
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