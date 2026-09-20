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Аргентина. Примера
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Тальерес де Кордоба
Рик
Статистика
€ 2,20 млн
Рик - статистика
Тальерес де Кордоба
2 сентября 1999 (27)
#37 | Нападающий
170 см
Бразилия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 10 тур
Институто
3 : 1
20.09.2026
Тальерес де Кордоба
1' - 90'
Аргентина. Примера, 9 тур
Тальерес де Кордоба
2 : 1
13.09.2026
Унион Санта-Фе
1' - 73'
Аргентина. Примера, 8 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
06.09.2026
Тальерес де Кордоба
1' - 90'
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Лудогорец
7
1
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Лудогорец
2 : 2
12.12.2024
АЗ Алкмаар
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Лудогорец
1 : 2
07.11.2024
Атлетик
1' - 90'
30'
Лига Европы, 3 тур
Андерлехт
2 : 0
24.10.2024
Лудогорец
1' - 90'
45'
Лига Европы, 2 тур
Виктория
0 : 0
03.10.2024
Лудогорец
1' - 90'
90'
Лига Европы, 1 тур
Лудогорец
0 : 2
25.09.2024
Славия
1' - 83'
Лига Европы, 4 раунд
Петрокуб
1 : 2
29.08.2024
Лудогорец
1' - 90'
90'
Лига Европы, 4 раунд
Лудогорец
4 : 0
22.08.2024
Петрокуб
1' - 70'
59'
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