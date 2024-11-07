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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лудогорец - Атлетик
Лудогорец - Атлетик: обзор матча 07 ноября 2024
Лудогорец
07.11.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 4 тур
1 : 2
Завершен
Атлетик
73'
И. Уильямс
74'
Н. Серрано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лудогорец - Атлетик
90'
+4
Желтая карточка
Н. Серрано
Желтая карточка
Р. Секо
90'
+4
Замена
И. Чочев
️️️️
И. Йорданов
85'
Замена
Д. Гроппер
️️️️
А. Витри
85'
84'
Замена
А. Эррера
️️️️
Н. Уильямс
Желтая карточка
Г. Русев
77'
74'
ГОЛ! 0:2!
Н. Серрано
Пас отдал
У. Гомес
73'
ГОЛ! 0:1!
И. Уильямс
Пас отдал
О. де Маркос
72'
Желтая карточка
М. Весга
68'
Замена
У. Гомес
️️️️
И. Руис де Галаррета
56'
Замена
Н. Серрано
️️️️
А. Джало
56'
Замена
О. де Маркос
️️️️
А. Горосабель
56'
Замена
М. Весга
️️️️
Б. Прадос
48'
Желтая карточка
Д. Вивиан
Желтая карточка
Рик
30'
23'
Желтая карточка
Ю. Бершиче
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
22
Сержио Падт
(К)
ВР
24
Оливье Вердон
ЦЗ
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
17
Сон
ПЗ
77
Эрик Маркус
ЛВ
9
Квадво Дуа
ЦП
8
Иван Йорданов
ЦП
23
Дерой Дуарте
ЦП
37
Рик
ПВ
12
Руан Секо
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
6
Беньят Прадос
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
10
Нико Уильямс
ПВ
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
(К)
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Лудогорец
39
Хендрик Бонманн
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
15
Эдвин Куртулуш
ПЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
80
Metodiy Stefanov
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
11
Георгий Русев
ПВ
Атлетик
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
46
Унаи Гомес
АП
20
Хавьер Мартон
ЦФ
4-3-2-1
22
Падт
16
Витри
24
Вердон
4
Алмейда
17
Сон
9
Дуа
8
Йорданов
23
Дуарте
77
Маркус
37
Рик
12
Секо
4-2-3-1
13
Агирресабала
2
Горосабель
4
Паредес
3
Вивиан
17
Бершиче
6
Прадос
16
Руис де Галаррета
7
Беренгер
10
Уильямс
25
Джало
9
Уильямс
16
Витри
14
Гроппер
14
Гроппер
16
Витри
8
Йорданов
18
Чочев
18
Чочев
8
Йорданов
2
Горосабель
18
де Маркос
18
де Маркос
2
Горосабель
6
Прадос
6
Весга
6
Весга
6
Прадос
10
Уильямс
21
Эррера
21
Эррера
10
Уильямс
16
Руис де Галаррета
46
Гомес
46
Гомес
16
Руис де Галаррета
25
Джало
22
Серрано
22
Серрано
25
Джало
Остались в запасе
Лудогорец
Атлетик
39
Хендрик Бонманн
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
15
Эдвин Куртулуш
ПЗ
80
Metodiy Stefanov
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
11
Георгий Русев
ПВ
Главный тренер
Игор Йовичевич
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
8
Ойан Сансет
АП
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
39
Хендрик Бонманн
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
15
Эдвин Куртулуш
ПЗ
80
Metodiy Stefanov
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
11
Георгий Русев
ПВ
Остались в запасе
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
8
Ойан Сансет
АП
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Лудогорец - Атлетик
3
4
Всего ударов по воротам
9
19
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
3
6
Нарушения
15
17
Офсайды
5
0
Количество передач
325
470
Сейвы
6
1
Точность передач %
73
79
Удары мимо ворот
5
10
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
4
8
xG (ожидаемые голы)
0.56
1.48
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 10 тур
Левски
- : -
03.12.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Атлетик
Испания. Примера, 15 тур
Атлетик
- : -
06.12.2026
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Малага
3 : 4
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Папапетру
(Афины)
Стадион:
Арена Хувефарма
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