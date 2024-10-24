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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Андерлехт - Лудогорец
Андерлехт - Лудогорец: обзор матча 24 октября 2024
Андерлехт
24.10.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 3 тур
2 : 0
Завершен
Лудогорец
67'
С. Эдози
90+4'
А. Дрейер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Андерлехт - Лудогорец
90'
+7
Желтая карточка
С. Падт
ГОЛ! 2:0!
А. Дрейер
Пас отдал
К. Дольберг
90'
+4
Желтая карточка
К. Сарделла
89'
87'
Замена
А. Камара
️️️️
И. Чочев
87'
Замена
Д. Гроппер
️️️️
Сон
Замена
К. Сарделла
️️️️
Т. Фоке
83'
Желтая карточка
Т. Фоке
80'
75'
Замена
Р. Секо
️️️️
К. Дуа
Замена
М. Н'Диайе
️️️️
Л. Аугустинссон
75'
ГОЛ! 1:0!
С. Эдози
67'
64'
Желтая карточка
Х. Бонманн
Замена
К. Дольберг
️️️️
М. Ашимеру
59'
Замена
Я. Версхарен
️️️️
М. Стройкенс
59'
Замена
С. Эдози
️️️️
Т. Дегреф
46'
45'
+5
Желтая карточка
Рик
45'
+4
Желтая карточка
П. Наресси
45'
+3
Желтая карточка
И. Чочев
41'
Желтая карточка
О. Вердон
30'
Красная карточка
К. Видаль
Желтая карточка
Т. Дегреф
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
18
Леандер Дендокер
(К)
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
83
Тристан Дегреф
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
32
Луис Васкес
ЦФ
Лудогорец
39
Хендрик Бонманн
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
6
Педро Наресси
(К)
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
23
Дерой Дуарте
ЦП
9
Квадво Дуа
ЦП
11
Кайо Видаль
ПВ
37
Рик
ПВ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Андерлехт
63
Timon Vanhoutte
ВР
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
25
Занка
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
16
Яри Версхарен
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
6
Тео Леони
АП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
Лудогорец
31
Дамьян Христов
ВР
22
Сержио Падт
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
15
Эдвин Куртулуш
ПЗ
77
Эрик Маркус
ЛВ
20
Агуибу Камара
АП
11
Георгий Русев
ПВ
12
Руан Секо
ЦФ
3-4-1-2
26
Коосеманс
6
Аугустинссон
4
Шимич
25
Фоке
18
Дендокер
18
Ашимеру
83
Дегреф
23
Ритс
10
Дрейер
32
Васкес
29
Стройкенс
4-4-2
39
Бонманн
16
Витри
4
Алмейда
24
Вердон
17
Сон
18
Чочев
23
Дуарте
9
Дуа
6
Наресси
37
Рик
11
Видаль
6
Аугустинссон
16
Н'Диайе
16
Н'Диайе
6
Аугустинссон
25
Фоке
54
Сарделла
54
Сарделла
25
Фоке
29
Стройкенс
16
Версхарен
16
Версхарен
29
Стройкенс
83
Дегреф
23
Эдози
23
Эдози
83
Дегреф
18
Ашимеру
9
Дольберг
9
Дольберг
18
Ашимеру
17
Сон
14
Гроппер
14
Гроппер
17
Сон
18
Чочев
20
Камара
20
Камара
18
Чочев
9
Дуа
12
Секо
12
Секо
9
Дуа
Остались в запасе
Андерлехт
Лудогорец
63
Timon Vanhoutte
ВР
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
25
Занка
ЦЗ
9
Франсис Амузу
ЦП
6
Тео Леони
АП
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
31
Дамьян Христов
ВР
22
Сержио Падт
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
15
Эдвин Куртулуш
ПЗ
77
Эрик Маркус
ЛВ
11
Георгий Русев
ПВ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Остались в запасе
63
Timon Vanhoutte
ВР
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
25
Занка
ЦЗ
9
Франсис Амузу
ЦП
6
Тео Леони
АП
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
Остались в запасе
31
Дамьян Христов
ВР
22
Сержио Падт
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
15
Эдвин Куртулуш
ПЗ
77
Эрик Маркус
ЛВ
11
Георгий Русев
ПВ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Статистика матча Андерлехт - Лудогорец
3
1
7
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
7
Угловые удары
5
3
Нарушения
17
10
Офсайды
1
1
Количество передач
662
282
Сейвы
2
5
Точность передач %
90
76
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
1.87
0.83
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
0 : 1
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
0 : 1
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 10 тур
Левски
- : -
03.12.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Информация о матче
Главный судья:
Филип Глова
(Кошице)
Стадион:
Констант Ванден Сток
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