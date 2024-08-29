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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Петрокуб - Лудогорец
Петрокуб - Лудогорец: обзор матча 29 августа 2024
Петрокуб
29.08.2024, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
1 : 2
Первый матч – 0 : 4
Завершен
Лудогорец
28'
В. Амброш
75'
С. Делев
90+3'
Рик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Петрокуб - Лудогорец
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
Рик
Пас отдал
Д. Алмейда
82'
Замена
Т. Неделев
️️️️
П. Наресси
81'
Желтая карточка
И. Йорданов
Замена
К. Котогой
️️️️
Т. Лунгу
77'
76'
Замена
Д. Дуарте
️️️️
Я. Пиотровски
76'
Замена
И. Йорданов
️️️️
А. Камара
75'
ГОЛ! 1:1!
С. Делев
68'
Замена
К. Дуа
️️️️
К. Видаль
68'
Замена
С. Делев
️️️️
Р. Секо
Желтая карточка
В. Мудрак
58'
Вторая желтая
В. Мудрак
58'
Желтая карточка
В. Амброш
48'
30'
Желтая карточка
А. Камара
ГОЛ! 1:0!
В. Амброш
Пас отдал
M. Lupan
28'
Желтая карточка
V. Jardan
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Петрокуб
1
Silviu Șmalenea
ВР
90
Ион Жардан
ЦЗ
4
Виктор Мудрак
ЦЗ
66
Ион Борш
ПЗ
37
Дан Пушкаш
ЛВ
5
Михаил Платика
ЦП
9
Владимир Амброш
ЦП
23
Mihai Lupan
ЦП
22
V. Jardan
ЦП
39
Теодор Лунгу
ЦП
11
Сергей Платика
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
Лудогорец
22
Сержио Падт
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
15
Эдвин Куртулуш
ПЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
6
Педро Наресси
ЦП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
11
Кайо Видаль
ПВ
37
Рик
ПВ
12
Руан Секо
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Петрокуб
31
Victor Dodon
ВР
32
Dumitru Covali
ВР
5
Narh Gilbert Djangmah
ЦЗ
94
Корнелиу Котогой
ЦП
6
Boubacar Diallo
ЦП
8
Dumitru Demian
ЦП
71
Dumitru Bivol
ЦП
22
Marin Caruntu
ЦФ
10
Constantin Sandu
ЦФ
Лудогорец
39
Хендрик Бонманн
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
23
Дерой Дуарте
ЦП
8
Тодор Неделев
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
8
Иван Йорданов
ЦП
9
Квадво Дуа
ЦП
11
Георгий Русев
ПВ
7
Спас Делев
ЦФ
3-5-1-1
1
90
Жардан
4
Мудрак
66
Борш
9
Амброш
23
22
39
Лунгу
5
Платика
37
Пушкаш
11
Платика
4-2-3-1
22
Падт
16
Витри
17
Сон
4
Алмейда
15
Куртулуш
6
Наресси
24
Пиотровски
37
Рик
20
Камара
11
Видаль
12
Секо
39
Лунгу
94
Котогой
94
Котогой
39
Лунгу
24
Пиотровски
23
Дуарте
23
Дуарте
24
Пиотровски
6
Наресси
8
Неделев
8
Неделев
6
Наресси
20
Камара
8
Йорданов
8
Йорданов
20
Камара
11
Видаль
9
Дуа
9
Дуа
11
Видаль
12
Секо
7
Делев
7
Делев
12
Секо
Остались в запасе
Петрокуб
Лудогорец
5
Narh Gilbert Djangmah
ЦЗ
31
Victor Dodon
ВР
32
Dumitru Covali
ВР
6
Boubacar Diallo
ЦП
8
Dumitru Demian
ЦП
71
Dumitru Bivol
ЦП
22
Marin Caruntu
ЦФ
10
Constantin Sandu
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
39
Хендрик Бонманн
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
11
Георгий Русев
ПВ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Остались в запасе
5
Narh Gilbert Djangmah
ЦЗ
31
Victor Dodon
ВР
32
Dumitru Covali
ВР
6
Boubacar Diallo
ЦП
8
Dumitru Demian
ЦП
71
Dumitru Bivol
ЦП
22
Marin Caruntu
ЦФ
10
Constantin Sandu
ЦФ
Остались в запасе
39
Хендрик Бонманн
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
11
Георгий Русев
ПВ
Главный тренер
Андрей Мартин
Главный тренер
Игор Йовичевич
Статистика матча Петрокуб - Лудогорец
3
1
2
Всего ударов по воротам
9
17
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
7
Нарушения
16
8
Офсайды
0
1
Сейвы
6
3
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
0
2
Матчи команд
Петрокуб
Лига конференций, 2 раунд
Петрокуб
3 : 3
30.07.2026
Борац
Лига конференций, 2 раунд
Борац
3 : 0
23.07.2026
Петрокуб
Лига чемпионов, 1 раунд
Эгнатия
6 : 1
15.07.2026
Петрокуб
Лига чемпионов, 1 раунд
Петрокуб
1 : 1
08.07.2026
Эгнатия
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Зимбру
1 : 1
17.05.2026
Петрокуб
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 10 тур
Левски
- : -
03.12.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн
(Нидеркассель)
Стадион:
Stadionul Zimbru, Chisinau
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