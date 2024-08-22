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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лудогорец - Петрокуб
Лудогорец - Петрокуб: обзор матча 22 августа 2024
Лудогорец
22.08.2024, четверг, 21:00
Лига Европы, 4 раунд
4 : 0
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Петрокуб
23'
К. Дуа
59'
Р. Секо
90+1'
Д. Алмейда
90+4'
Д. Алмейда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лудогорец - Петрокуб
ГОЛ! 4:0!
Д. Алмейда
Пас отдал
Т. Неделев
90'
+4
ГОЛ! 3:0!
Д. Алмейда
Пас отдал
Т. Неделев
90'
+1
Замена
Т. Неделев
️️️️
К. Дуа
80'
Замена
Д. Дуарте
️️️️
П. Наресси
70'
Замена
Г. Русев
️️️️
Рик
70'
Замена
А. Недялков
️️️️
Сон
62'
Замена
А. Камара
️️️️
Р. Секо
62'
62'
Замена
C. Sandu
️️️️
К. Котогой
ГОЛ! 2:0!
Р. Секо
Пас отдал
Рик
59'
Желтая карточка
Я. Пиотровски
51'
28'
Желтая карточка
М. Платика
ГОЛ! 1:0!
К. Дуа
Пас отдал
К. Видаль
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
22
Сержио Падт
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
17
Сон
ПЗ
15
Эдвин Куртулуш
ПЗ
24
Якуб Пиотровски
ЦП
6
Педро Наресси
ЦП
9
Квадво Дуа
ЦП
37
Рик
ПВ
11
Кайо Видаль
ПВ
12
Руан Секо
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Петрокуб
1
Silviu Șmalenea
ВР
4
Виктор Мудрак
ЦЗ
90
Ион Жардан
ЦЗ
66
Ион Борш
ПЗ
5
Михаил Платика
ЦП
39
Теодор Лунгу
ЦП
22
V. Jardan
ЦП
9
Владимир Амброш
ЦП
94
Корнелиу Котогой
ЦП
11
Сергей Платика
ЦФ
22
Marin Caruntu
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
Лудогорец
39
Хендрик Бонманн
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
3
Антон Недялков
ЛЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
8
Тодор Неделев
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
23
Дерой Дуарте
ЦП
8
Иван Йорданов
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
11
Георгий Русев
ПВ
7
Спас Делев
ЦФ
Петрокуб
31
Victor Dodon
ВР
32
Dumitru Covali
ВР
5
Narh Gilbert Djangmah
ЦЗ
8
Dumitru Demian
ЦП
23
Mihai Lupan
ЦП
6
Boubacar Diallo
ЦП
71
Dumitru Bivol
ЦП
10
Constantin Sandu
ЦФ
4-3-2-1
22
Падт
17
Сон
16
Витри
4
Алмейда
15
Куртулуш
24
Пиотровски
6
Наресси
9
Дуа
37
Рик
11
Видаль
12
Секо
3-5-2
1
66
Борш
90
Жардан
4
Мудрак
5
Платика
22
9
Амброш
94
Котогой
39
Лунгу
22
11
Платика
17
Сон
3
Недялков
3
Недялков
17
Сон
9
Дуа
8
Неделев
8
Неделев
9
Дуа
6
Наресси
23
Дуарте
23
Дуарте
6
Наресси
12
Секо
20
Камара
20
Камара
12
Секо
37
Рик
11
Русев
11
Русев
37
Рик
94
Котогой
10
10
94
Котогой
Остались в запасе
Лудогорец
Петрокуб
39
Хендрик Бонманн
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
8
Иван Йорданов
ЦП
7
Спас Делев
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
5
Narh Gilbert Djangmah
ЦЗ
31
Victor Dodon
ВР
32
Dumitru Covali
ВР
8
Dumitru Demian
ЦП
23
Mihai Lupan
ЦП
6
Boubacar Diallo
ЦП
71
Dumitru Bivol
ЦП
Главный тренер
Андрей Мартин
Остались в запасе
39
Хендрик Бонманн
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
8
Иван Йорданов
ЦП
7
Спас Делев
ЦФ
Остались в запасе
5
Narh Gilbert Djangmah
ЦЗ
31
Victor Dodon
ВР
32
Dumitru Covali
ВР
8
Dumitru Demian
ЦП
23
Mihai Lupan
ЦП
6
Boubacar Diallo
ЦП
71
Dumitru Bivol
ЦП
Главный тренер
Игор Йовичевич
Главный тренер
Андрей Мартин
Статистика матча Лудогорец - Петрокуб
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 10 тур
Левски
- : -
03.12.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Петрокуб
Лига конференций, 2 раунд
Петрокуб
3 : 3
30.07.2026
Борац
Лига конференций, 2 раунд
Борац
3 : 0
23.07.2026
Петрокуб
Лига чемпионов, 1 раунд
Эгнатия
6 : 1
15.07.2026
Петрокуб
Лига чемпионов, 1 раунд
Петрокуб
1 : 1
08.07.2026
Эгнатия
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Зимбру
1 : 1
17.05.2026
Петрокуб
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Папапетру
(Афины)
Стадион:
Арена Хувефарма
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