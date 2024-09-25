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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лудогорец - Славия
Лудогорец - Славия: обзор матча 25 сентября 2024
Лудогорец
25.09.2024, среда, 22:00
Лига Европы, 1 тур
0 : 2
Завершен
Славия
37'
М. Юрасек
65'
М. Хытил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лудогорец - Славия
85'
Желтая карточка
Я. Боржил
Замена
Г. Русев
️️️️
Рик
83'
80'
Замена
Ф. Пребсл
️️️️
Л. Провод
80'
Замена
С. Мичез
️️️️
Х. Зафейрис
Замена
Д. Дуарте
️️️️
Я. Пиотровски
74'
74'
Замена
О. Змозла
️️️️
Э. Малик Диуф
70'
Желтая карточка
Э. Малик Диуф
Замена
И. Чочев
️️️️
П. Наресси
66'
Замена
А. Камара
️️️️
К. Дуа
66'
65'
ГОЛ! 0:2!
М. Хытил
Пас отдал
Л. Провод
60'
Замена
О. Лингр
️️️️
М. Юрасек
59'
Замена
М. Хытил
️️️️
Т. Хоры
Желтая карточка
К. Видаль
41'
37'
ГОЛ! 0:1!
М. Юрасек
Пас отдал
Т. Хоры
Желтая карточка
П. Наресси
22'
14'
Желтая карточка
Т. Хоры
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
22
Сержио Падт
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
17
Сон
ПЗ
6
Педро Наресси
ЦП
24
Якуб Пиотровски
(К)
ЦП
9
Квадво Дуа
ЦП
11
Кайо Видаль
ПВ
37
Рик
ПВ
12
Руан Секо
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Славия
31
Антонин Кински
ВР
26
Ян Боржил
(К)
ЛЗ
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЛЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
17
Лукаш Провод
ЛВ
20
Христос Зафейрис
ЦП
6
Конрад Валлем
ПВ
31
Матей Юрасек
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Лудогорец
31
Дамьян Христов
ВР
39
Хендрик Бонманн
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
42
Simeon Shishkov
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
15
Эдвин Куртулуш
ПЗ
77
Эрик Маркус
ЛВ
18
Ивайло Чочев
ЦП
23
Дерой Дуарте
ЦП
8
Иван Йорданов
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
11
Георгий Русев
ПВ
Славия
50
Филип Славата
ВР
30
Алеш Мандоус
ВР
21
Ондржей Змозла
ЛЗ
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
32
Микулас Конечны
ЦЗ
23
Симион Мичез
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
13
Доминик Пех
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦФ
19
Daniel Toula
ЦФ
4-3-2-1
22
Падт
16
Витри
4
Алмейда
24
Вердон
17
Сон
6
Наресси
24
Пиотровски
9
Дуа
11
Видаль
37
Рик
12
Секо
4-2-2-2
31
Кински
3
Голеш
26
Боржил
4
Зима
25
Диуф
20
Зафейрис
19
Дорли
6
Валлем
17
Провод
25
Хоры
31
Юрасек
6
Наресси
18
Чочев
18
Чочев
6
Наресси
24
Пиотровски
23
Дуарте
23
Дуарте
24
Пиотровски
9
Дуа
20
Камара
20
Камара
9
Дуа
37
Рик
11
Русев
11
Русев
37
Рик
25
Диуф
21
Змозла
21
Змозла
25
Диуф
17
Провод
98
Пребсл
98
Пребсл
17
Провод
20
Зафейрис
23
Мичез
23
Мичез
20
Зафейрис
31
Юрасек
32
Лингр
32
Лингр
31
Юрасек
25
Хоры
13
Хытил
13
Хытил
25
Хоры
Остались в запасе
Лудогорец
Славия
31
Дамьян Христов
ВР
39
Хендрик Бонманн
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
42
Simeon Shishkov
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
15
Эдвин Куртулуш
ПЗ
8
Иван Йорданов
ЦП
77
Эрик Маркус
ЛВ
Главный тренер
Игор Йовичевич
50
Филип Славата
ВР
30
Алеш Мандоус
ВР
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
32
Микулас Конечны
ЦЗ
13
Доминик Пех
ЦП
19
Daniel Toula
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
31
Дамьян Христов
ВР
39
Хендрик Бонманн
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
42
Simeon Shishkov
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
15
Эдвин Куртулуш
ПЗ
8
Иван Йорданов
ЦП
77
Эрик Маркус
ЛВ
Остались в запасе
50
Филип Славата
ВР
30
Алеш Мандоус
ВР
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
32
Микулас Конечны
ЦЗ
13
Доминик Пех
ЦП
19
Daniel Toula
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Лудогорец - Славия
2
3
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
7
Нарушения
11
26
Офсайды
2
2
Количество передач
353
466
Сейвы
3
1
Точность передач %
81
85
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
4
12
Удары из-за пределов штрафной
6
0
xG (ожидаемые голы)
0.88
0.86
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 10 тур
Левски
- : -
03.12.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Информация о матче
Главный судья:
Жером Бризар
Стадион:
Арена Хувефарма
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