Херон - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Херон
|Фамилия
|Креспо
|Команда
|Шериф
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рио-де-Жанейро
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 августа 2000 (22 года)
|Рост
|186
|Имя
|Херон
|Фамилия
|Креспо
|Команда
|Шериф
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рио-де-Жанейро
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 августа 2000 (22 года)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шериф
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|90' -90'
|Шериф (Тирасполь)
|1:0
|Омония (Никосия)
|27.10.2022
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|3:0
|Шериф (Тирасполь)
|13.10.2022
|75' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|3:0
|Шериф (Тирасполь)
|06.10.2022
|Был в запасе
|Шериф (Тирасполь)
|0:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|15.09.2022
|Был в запасе
|Шериф (Тирасполь)
|0:2
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|08.09.2022
|90' -90'
|Омония (Никосия)
|0:3
|Шериф (Тирасполь)
|25.08.2022
|Был в запасе
|Шериф (Тирасполь)
|1:0
(3:2)п
|Пюник (Ереван)
|18.08.2022
|1' -90'
|Пюник (Ереван)
|0:0
|Шериф (Тирасполь)