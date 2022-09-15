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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шериф - Манчестер Юнайтед
Шериф - Манчестер Юнайтед: обзор матча 15 сентября 2022
Шериф
15.09.2022, четверг, 19:45
Лига Европы, группа E, 2 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
17'
Д. Санчо
39'
К. Роналду (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шериф - Манчестер Юнайтед
90'
Замена
А. Гарначо
️️️️
Антони
89'
Замена
Г. Магуайр
️️️️
Л. Мартинес
81'
Замена
Э. Эланга
️️️️
К. Роналду
Замена
Пернамбуко
️️️️
А. Уаттара
73'
Замена
Ф. Визеу
️️️️
Р. Аканби
73'
70'
Замена
Л. Шоу
️️️️
Д. Далот
Желтая карточка
И. Атимвен
63'
46'
Замена
Каземиро
️️️️
С. Мактоминей
39'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
К. Роналду
Желтая карточка
П. Кпозо
38'
17'
ГОЛ! 0:1!
Д. Санчо
Пас отдал
К. Эриксен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шериф
35
Максим Коваль
ВР
3
Патрик Кпозо
ЛЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
63
Армель Зохури
ПЗ
61
Рашид Аканби
ЛВ
18
Мусса Куабу
ОП
88
Седрик Бадоло
АП
8
Мухамед Диоп
АП
80
Ияйи Атимвен
ПВ
7
Абу Уаттара
ЦФ
Главный тренер
Степан Томас
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Антони
ПВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Шериф
1
Думитру Челядник
ВР
33
Сергей Пащенко
ВР
4
Херон
ЛЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
98
Пернамбуко
ЛВ
12
Абдул Мумуни
ЦП
17
Мудасиру Салифу
ЦП
9
Фелипе Визеу
ЦФ
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
5
Каземиро
ОП
7
Фред
ЦП
14
Зидан Икбал
ЦП
23
Чарли Макнил
ЦФ
4-1-3-2
35
Коваль
3
Кпозо
15
Кики
6
Радельич
63
Зохури
18
Куабу
61
Аканби
8
Диоп
80
Атимвен
7
Уаттара
88
Бадоло
4-1-3-2
43
Де Хеа
2
Далот
19
Варан
6
Мартинес
3
Маласья
8
Мактоминей
19
Санчо
8
Фернандеш
24
Эриксен
7
Роналду
7
Антони
7
Уаттара
98
Пернамбуко
98
Пернамбуко
7
Уаттара
61
Аканби
9
Визеу
9
Визеу
61
Аканби
2
Далот
23
Шоу
23
Шоу
2
Далот
6
Мартинес
5
Магуайр
5
Магуайр
6
Мартинес
8
Мактоминей
5
Каземиро
5
Каземиро
8
Мактоминей
7
Роналду
19
Эланга
19
Эланга
7
Роналду
7
Антони
17
Гарначо
17
Гарначо
7
Антони
Остались в запасе
Шериф
Манчестер Юнайтед
1
Думитру Челядник
ВР
33
Сергей Пащенко
ВР
4
Херон
ЛЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
12
Абдул Мумуни
ЦП
17
Мудасиру Салифу
ЦП
Главный тренер
Степан Томас
22
Том Хитон
ВР
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
7
Фред
ЦП
14
Зидан Икбал
ЦП
23
Чарли Макнил
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
1
Думитру Челядник
ВР
33
Сергей Пащенко
ВР
4
Херон
ЛЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
12
Абдул Мумуни
ЦП
17
Мудасиру Салифу
ЦП
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
7
Фред
ЦП
14
Зидан Икбал
ЦП
23
Чарли Макнил
ЦФ
Главный тренер
Степан Томас
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Шериф - Манчестер Юнайтед
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
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