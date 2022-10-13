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Лига Европы 2026/2027
Реал Сосьедад - Шериф
Реал Сосьедад - Шериф: обзор матча 13 октября 2022
Реал Сосьедад
13.10.2022, четверг, 22:00
Лига Европы, группа E, 4 тур
3 : 0
Завершен
Шериф
45+1'
А. Серлот
66'
Д. Рико
81'
Р. Наварро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Сосьедад - Шериф
ГОЛ! 3:0!
Р. Наварро
Пас отдал
Т. Кубо
81'
80'
Замена
Ф. Визеу
️️️️
Р. Аканби
75'
Замена
Херон
️️️️
Пернамбуко
Замена
А. Арамбарри
️️️️
А. Элустондо
74'
ГОЛ! 2:0!
Д. Рико
Пас отдал
Р. Наварро
66'
Замена
Т. Кубо
️️️️
А. Серлот
62'
Замена
У. Гонсалес
️️️️
Б. Мендес
62'
Замена
Р. Наварро
️️️️
Д. Сильва
46'
Замена
Х. Каррикабуру
️️️️
К. Фернандес Луна
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Серлот
Пас отдал
Д. Сильва
45'
+1
Желтая карточка
Д. Рико
37'
33'
Вторая желтая
А. Зохури
25'
Желтая карточка
А. Зохури
14'
Желтая карточка
М. Салифу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
6
Андер Гевара
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Шериф
1
Думитру Челядник
ВР
3
Патрик Кпозо
ЛЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
63
Армель Зохури
ПЗ
98
Пернамбуко
ЛВ
61
Рашид Аканби
ЛВ
17
Мудасиру Салифу
ЦП
8
Мухамед Диоп
АП
88
Седрик Бадоло
АП
Главный тренер
Степан Томас
Реал Сосьедад
58
Андони Субиаурре
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Шериф
35
Максим Коваль
ВР
33
Сергей Пащенко
ВР
4
Херон
ЛЗ
30
Данила Игнатов
ЦЗ
8
Евгений Глига
АП
9
Фелипе Визеу
ЦФ
4-2-2-2
1
Ремиро
15
Рико
16
Пачеко
24
Ле Норман
6
Элустондо
6
Гевара
8
Турриэнтес
21
Сильва
10
Мендес
9
Серлот
14
Фернандес Луна
3-2-1-3-1
1
Челядник
42
Гедес
15
Кики
6
Радельич
63
Зохури
3
Кпозо
17
Салифу
98
Пернамбуко
88
Бадоло
61
Аканби
8
Диоп
10
Мендес
4
Гонсалес
4
Гонсалес
10
Мендес
6
Элустондо
4
Арамбарри
4
Арамбарри
6
Элустондо
21
Сильва
23
Наварро
23
Наварро
21
Сильва
9
Серлот
14
Кубо
14
Кубо
9
Серлот
14
Фернандес Луна
7
Каррикабуру
7
Каррикабуру
14
Фернандес Луна
98
Пернамбуко
4
Херон
4
Херон
98
Пернамбуко
61
Аканби
9
Визеу
9
Визеу
61
Аканби
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Шериф
58
Андони Субиаурре
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
35
Максим Коваль
ВР
33
Сергей Пащенко
ВР
30
Данила Игнатов
ЦЗ
8
Евгений Глига
АП
Главный тренер
Степан Томас
Остались в запасе
58
Андони Субиаурре
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
33
Сергей Пащенко
ВР
30
Данила Игнатов
ЦЗ
8
Евгений Глига
АП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Степан Томас
Статистика матча Реал Сосьедад - Шериф
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Информация о матче
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