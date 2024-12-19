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Levi Ives
Статистика
Levi Ives - статистика
Завершил карьеру
#15 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Лига конференций 2024/2025
Лига чемпионов 2024/2025
Лига конференций 2023/2024
Лига конференций 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ларн
9
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 6 тур
Ларн
1 : 0
19.12.2024
Гент
1' - 60'
Лига конференций, 5 тур
Динамо Мн
2 : 0
12.12.2024
Ларн
1' - 90'
Лига конференций, 3 тур
Ларн
1 : 2
07.11.2024
Санкт-Галлен
1' - 90'
37'
Лига конференций, 2 тур
Ларн
1 : 4
24.10.2024
Шэмрок Роверс
1' - 90'
Лига конференций, 1 тур
Мольде
3 : 0
03.10.2024
Ларн
1' - 90'
Лига конференций, 4 раунд
Ларн
3 : 1
29.08.2024
Линкольн
1' - 90'
66'
Лига конференций, 4 раунд
Линкольн
2 : 1
22.08.2024
Ларн
1' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Ларн
1 : 1
15.08.2024
Балкани
1' - 110'
47'
Лига конференций, 3 раунд
Балкани
0 : 1
08.08.2024
Ларн
1' - 90'
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