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Андорра. Примера Дивизио
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Санта-Колома
Alejandro Ruiz Campagne
Статистика
Alejandro Ruiz Campagne - статистика
Санта-Колома
#13 | Вратарь
Андорра
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Товарищеские матчи. Сборные,
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
1' - 79'
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Был в запасе
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Был в запасе
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Лига чемпионов 2024/2025
Лига конференций 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Андорра
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
1' - 79'
Товарищеские матчи. Сборные,
Косово
3 : 0
07.06.2026
Андорра
Был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные,
Сан-Марино
0 : 0
31.03.2026
Андорра
1' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные,
Черногория
2 : 0
27.03.2026
Андорра
1' - 72'
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