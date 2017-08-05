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    Алексей Курилов - статистика

    #78 | Защитник
    Имя Алексей
    Отчество Николаевич
    Фамилия Курилов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 апреля 1988 (34 года)
    Рост 190
    Вес 82
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Факел 3 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2017 Был в запасе Факел (Воронеж) 0:1 Сибирь (Новосибирск)
    04.11.2017 Был в запасе Факел (Воронеж) 0:0 Сочи (Сочи)
    21.10.2017 Был в запасе Факел (Воронеж) 0:1 Химки (Химки)
    07.10.2017 Был в запасе Факел (Воронеж) 1:0 Крылья Советов (Самара)
    10.09.2017 Был в запасе Факел (Воронеж) 2:0 Ротор (Волгоград)
    06.09.2017 Был в запасе Авангард (Курск) 2:0 Факел (Воронеж)
    02.09.2017 Был в запасе Зенит-2 (Санкт-Петербург) 4:1 Факел (Воронеж)
    27.08.2017 1' -90' Факел (Воронеж) 1:3 Енисей (Красноярск)
    19.08.2017 1' -90' Балтика (Калининград) 0:1 Факел (Воронеж)
    90'
    05.08.2017 1' -90' Факел (Воронеж) 0:1 Оренбург (Оренбург)
    55'
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