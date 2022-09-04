Евгений Селин - статистика
#33 | Защитник
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Селин
|Команда
|Десна
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 мая 1988 (34 года)
|Рост
|190
|Вес
|83
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Селин
|Команда
|Десна
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 мая 1988 (34 года)
|Рост
|190
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|5
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|Был в запасе
|Верес (Ривне)
|1:3
|Черноморец (Одесса)
|25.11.2022
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|0:0
|Металлист (Харьков)
|14.11.2022
|90' -90'
|Черноморец (Одесса)
|2:0
|Львов (Львов)
|06.11.2022
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:3
|Динамо (Киев)
|30.10.2022
|1' -90'
|Днепр-1 (Днепр)
|1:0
|Черноморец (Одесса)
|02.10.2022
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|1:2
|Александрия (Александрия)
|04.09.2022
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|1:1
|Ингулец (Петрово)