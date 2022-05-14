Владимир Гинайтис - статистика
#30 | Защитник
|Имя
|Владимир
|Фамилия
|Гинайтис
|Команда
|Актобе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 марта 1995 (27 лет)
|Рост
|170
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Владимир
|Фамилия
|Гинайтис
|Команда
|Актобе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 марта 1995 (27 лет)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Актобе
|2
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2022
|Был в запасе
|Актобе (Актобе)
|4:1
|Кайрат (Алматы)
|15.10.2022
|1' -90'
|Тобол (Костанай)
|1:0
|Актобе (Актобе)
|14.09.2022
|Был в запасе
|Актобе (Актобе)
|1:0
|Тараз (Тараз)
|05.09.2022
|Был в запасе
|Актобе (Актобе)
|1:0
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|14.05.2022
|1' -77'
|Актобе (Актобе)
|2:1
|Тобол (Костанай)