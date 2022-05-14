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    Владимир Гинайтис - статистика

    #30 | Защитник
    Имя Владимир
    Фамилия Гинайтис
    Команда Актобе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 марта 1995 (27 лет)
    Рост 170
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Актобе 2 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2022 Был в запасе Актобе (Актобе) 4:1 Кайрат (Алматы)
    15.10.2022 1' -90' Тобол (Костанай) 1:0 Актобе (Актобе)
    14.09.2022 Был в запасе Актобе (Актобе) 1:0 Тараз (Тараз)
    05.09.2022 Был в запасе Актобе (Актобе) 1:0 Кызыл-Жар (Петропавловск)
    14.05.2022 1' -77' Актобе (Актобе) 2:1 Тобол (Костанай)
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