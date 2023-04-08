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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кайсар - Шахтер Караганда
Кайсар - Шахтер Караганда: обзор матча 08 апреля 2023
Кайсар
08.04.2023, суббота, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Шахтер Караганда
19'
Г. Миложко
39'
А. Кенесбек
3'
И. Свиридов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайсар - Шахтер Караганда
Замена
Д. Жалмукан
️️️️
Б. Зульфикаров
80'
77'
Замена
Ш. Флюк
️️️️
И. Свиридов
Замена
В. Прындета
️️️️
Э. Алтынбеков
71'
Замена
P. Mendy
️️️️
К. Калмуратов
71'
Замена
N. Dišić
️️️️
Р. Сахалбаев
60'
59'
Замена
А. Назымханов
️️️️
Р. Туткышев
Желтая карточка
Э. Алтынбеков
42'
ГОЛ! 2:1!
А. Кенесбек
Пас отдал
В. Совпель
39'
ГОЛ! 1:1!
Г. Миложко
Пас отдал
Р. Сахалбаев
19'
3'
ГОЛ! 0:1!
И. Свиридов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсар
88
Степан Сикач
ВР
99
Жоао Педро
ЦЗ
89
Бен Загре
ЦЗ
5
Адилет Кенесбек
ПЗ
5
Горан Миложко
ОП
77
Василий Совпель
ОП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
13
Руслан Сахалбаев
ЦФ
17
Куаныш Калмуратов
ЦФ
7
Элжас Алтынбеков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Шахтер Караганда
30
Игорь Шацкий
ВР
3
Антон Толордава
ЦЗ
15
Богдан Савкив
ЦЗ
88
Рохер Каньяс
ЦП
25
Стефан Букорац
ЦП
88
Юрий Перцух
ЦП
23
Руслан Туткышев
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
11
Иван Свиридов
ПВ
22
Максим Галкин
ЦФ
Главный тренер
Вахид Масудов
Кайсар
47
Владимир Гинайтис
ЛЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
55
Джео Данни Экра
ОП
9
Елисей Горшунов
ЦП
21
Prosper Mendy
ЦФ
73
Дидар Жалмукан
ЦФ
1
Нуримжан Салайдин
ЦФ
3
Абылайхан Толегенов
ЦФ
27
Giorgi Bukhaidze
ЦФ
45
Nikola Dišić
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
Шахтер Караганда
1
Егор Цуприков
ВР
5
Виктор Дмитренко
ЦЗ
52
Konstantin Gorizanov
ЦЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
18
Абылайхан Назымханов
АП
9
Темур Чогадзе
ПВ
2
Егор Алишаускас
ЦФ
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
3-2-1-4
88
Сикач
99
Педро
89
Загре
5
Кенесбек
5
Миложко
77
Совпель
9
Бородин
45
Зульфикаров
7
Алтынбеков
17
Калмуратов
13
Сахалбаев
2-5-1-1
30
Шацкий
3
Толордава
15
Савкив
88
Каньяс
88
Перцух
23
Туткышев
7
Муртазаев
25
Букорац
11
Свиридов
22
Галкин
7
Алтынбеков
18
Прындета
18
Прындета
7
Алтынбеков
17
Калмуратов
21
21
17
Калмуратов
45
Зульфикаров
73
Жалмукан
73
Жалмукан
45
Зульфикаров
13
Сахалбаев
45
45
13
Сахалбаев
23
Туткышев
18
Назымханов
18
Назымханов
23
Туткышев
11
Свиридов
9
Флюк
9
Флюк
11
Свиридов
Остались в запасе
Кайсар
Шахтер Караганда
47
Владимир Гинайтис
ЛЗ
55
Джео Данни Экра
ОП
9
Елисей Горшунов
ЦП
1
Нуримжан Салайдин
ЦФ
3
Абылайхан Толегенов
ЦФ
27
Giorgi Bukhaidze
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
1
Егор Цуприков
ВР
5
Виктор Дмитренко
ЦЗ
52
Konstantin Gorizanov
ЦЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
9
Темур Чогадзе
ПВ
2
Егор Алишаускас
ЦФ
Главный тренер
Вахид Масудов
Остались в запасе
47
Владимир Гинайтис
ЛЗ
55
Джео Данни Экра
ОП
9
Елисей Горшунов
ЦП
1
Нуримжан Салайдин
ЦФ
3
Абылайхан Толегенов
ЦФ
27
Giorgi Bukhaidze
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
Остались в запасе
1
Егор Цуприков
ВР
5
Виктор Дмитренко
ЦЗ
52
Konstantin Gorizanov
ЦЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
9
Темур Чогадзе
ПВ
2
Егор Алишаускас
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Главный тренер
Вахид Масудов
Статистика матча Кайсар - Шахтер Караганда
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кайсар
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Женис
2 : 1
31.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
Академия Онтустик
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
Шахтер Караганда
Информация о матче
Стадион:
Стадион имени Г. Муратбаева
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