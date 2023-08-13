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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кайсар - Ордабасы
Кайсар - Ордабасы: обзор матча 13 августа 2023
Кайсар
13.08.2023, воскресенье, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
2 : 3
Завершен
Ордабасы
66'
Д. Бородин
75'
В. Совпель
14'
С. Малый
40'
Е. Макаренко
71'
А. Тагыберген
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайсар - Ордабасы
ГОЛ! 2:3!
В. Совпель
75'
71'
ГОЛ! 1:3!
А. Тагыберген
ГОЛ! 1:2!
Д. Бородин
66'
40'
ГОЛ! 0:2!
Е. Макаренко
14'
ГОЛ! 0:1!
С. Малый
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсар
88
Степан Сикач
ВР
47
Владимир Гинайтис
ЛЗ
89
Бен Загре
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
55
Джео Данни Экра
ОП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
6
Alibi Tuzakbaev
ЦП
73
Дидар Жалмукан
ЦФ
17
Куаныш Калмуратов
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Ордабасы
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
26
Мамаду Мбодж
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
10
Думан Нарзилдаев
ОП
8
Евгений Макаренко
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
22
Султанбек Астанов
ПП
7
Жоржиньо
ПВ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Кайсар
13
Нурмат Сарсенов
ВР
9
Елисей Горшунов
ЛЗ
99
Жоао Педро
ЦЗ
77
Василий Совпель
ОП
6
Магжан Бауржан
ЦП
1
Нуримжан Салайдин
ЦФ
3
Абылайхан Толегенов
ЦФ
27
Giorgi Bukhaidze
ЦФ
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
4
Бернардо Матич
ОП
11
Еркебулан Тунгышбаев
ЦП
7
Батырхан Тажибай
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
17
Шахбоз Умаров
ПВ
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
41
Артем Беседин
ЦФ
3-1-2-1-3
88
Сикач
47
Гинайтис
18
Прындета
89
Загре
55
Экра
9
Бородин
6
7
Алтынбеков
29
Махан
17
Калмуратов
73
Жалмукан
4-1-3-1-1
74
Сейсен
26
Мбодж
23
Эрланов
2
Малый
5
Суюмбаев
10
Нарзилдаев
22
Астанов
8
Тагыберген
8
Макаренко
7
Жоржиньо
90
Садовский
Остались в запасе
Кайсар
Ордабасы
13
Нурмат Сарсенов
ВР
9
Елисей Горшунов
ЛЗ
99
Жоао Педро
ЦЗ
77
Василий Совпель
ОП
6
Магжан Бауржан
ЦП
1
Нуримжан Салайдин
ЦФ
3
Абылайхан Толегенов
ЦФ
27
Giorgi Bukhaidze
ЦФ
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
1
Бекхан Шайзада
ВР
4
Бернардо Матич
ОП
11
Еркебулан Тунгышбаев
ЦП
7
Батырхан Тажибай
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
17
Шахбоз Умаров
ПВ
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Остались в запасе
13
Нурмат Сарсенов
ВР
9
Елисей Горшунов
ЛЗ
99
Жоао Педро
ЦЗ
77
Василий Совпель
ОП
6
Магжан Бауржан
ЦП
1
Нуримжан Салайдин
ЦФ
3
Абылайхан Толегенов
ЦФ
27
Giorgi Bukhaidze
ЦФ
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
Остались в запасе
1
Бекхан Шайзада
ВР
4
Бернардо Матич
ОП
11
Еркебулан Тунгышбаев
ЦП
7
Батырхан Тажибай
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
17
Шахбоз Умаров
ПВ
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Главный тренер
Александр Седнев
Статистика матча Кайсар - Ордабасы
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кайсар
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Женис
2 : 1
31.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Ордабасы
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Иртыш
2 : 0
31.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Информация о матче
Стадион:
Стадион имени Г. Муратбаева
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