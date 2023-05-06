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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Ордабасы - Кайсар
Ордабасы - Кайсар: обзор матча 06 мая 2023
Ордабасы
06.05.2023, суббота, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
4 : 0
Завершен
Кайсар
37'
А. Тагыберген
52'
Б. Абдихоликов
73'
Т. Эрланов
90+2'
А. Жаксылыков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ордабасы - Кайсар
ГОЛ! 4:0!
А. Жаксылыков
90'
+2
88'
Желтая карточка
В. Гинайтис
Желтая карточка
С. Малый
85'
Замена
Е. Тунгышбаев
️️️️
Ауро
83'
77'
Замена
О. Махан
️️️️
Д. Жалмукан
Замена
С. Астанов
️️️️
Г. Суюмбаев
76'
ГОЛ! 3:0!
Т. Эрланов
73'
Замена
М. Федин
️️️️
В. Васильев
70'
Замена
Жоржиньо
️️️️
Б. Абдихоликов
69'
Замена
А. Жаксылыков
️️️️
Ш. Умаров
69'
66'
Замена
P. Mendy
️️️️
К. Калмуратов
55'
Замена
Э. Алтынбеков
️️️️
Б. Зульфикаров
55'
Замена
N. Dišić
️️️️
Ж. Педро
ГОЛ! 2:0!
Б. Абдихоликов
52'
ГОЛ! 1:0!
А. Тагыберген
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
26
Мамаду Мбодж
ЦЗ
21
Ауро
ПЗ
3
Радосав Петрович
ОП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
17
Шахбоз Умаров
ПВ
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Кайсар
88
Степан Сикач
ВР
47
Владимир Гинайтис
ЛЗ
89
Бен Загре
ЦЗ
99
Жоао Педро
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
5
Горан Миложко
ОП
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
73
Дидар Жалмукан
ЦФ
17
Куаныш Калмуратов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Ордабасы
13
Кажимукан Толепберген
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
4
Бернардо Матич
ОП
11
Еркебулан Тунгышбаев
ЦП
23
Муроджон Халматов
ЦП
7
Батырхан Тажибай
ЦП
22
Султанбек Астанов
ПП
7
Жоржиньо
ПВ
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
11
Максим Федин
ПВ
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
Кайсар
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
55
Джео Данни Экра
ОП
6
Alibi Tuzakbaev
ЦП
1
Нуримжан Салайдин
ЦФ
3
Абылайхан Толегенов
ЦФ
21
Prosper Mendy
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
45
Nikola Dišić
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Шайзада
2
Малый
23
Эрланов
26
Мбодж
5
Суюмбаев
3
Петрович
21
Ауро
8
Тагыберген
47
Васильев
17
Умаров
45
Абдихоликов
4-1-1-3
88
Сикач
89
Загре
99
Педро
18
Прындета
47
Гинайтис
5
Миложко
13
Сахалбаев
17
Калмуратов
73
Жалмукан
45
Зульфикаров
45
Абдихоликов
7
Жоржиньо
7
Жоржиньо
45
Абдихоликов
21
Ауро
11
Тунгышбаев
11
Тунгышбаев
21
Ауро
5
Суюмбаев
22
Астанов
22
Астанов
5
Суюмбаев
47
Васильев
11
Федин
11
Федин
47
Васильев
17
Умаров
40
Жаксылыков
40
Жаксылыков
17
Умаров
45
Зульфикаров
7
Алтынбеков
7
Алтынбеков
45
Зульфикаров
17
Калмуратов
21
21
17
Калмуратов
73
Жалмукан
29
Махан
29
Махан
73
Жалмукан
99
Педро
45
45
99
Педро
Остались в запасе
Ордабасы
Кайсар
13
Кажимукан Толепберген
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
4
Бернардо Матич
ОП
23
Муроджон Халматов
ЦП
7
Батырхан Тажибай
ЦП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
55
Джео Данни Экра
ОП
6
Alibi Tuzakbaev
ЦП
1
Нуримжан Салайдин
ЦФ
3
Абылайхан Толегенов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Остались в запасе
13
Кажимукан Толепберген
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
4
Бернардо Матич
ОП
23
Муроджон Халматов
ЦП
7
Батырхан Тажибай
ЦП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
Остались в запасе
55
Джео Данни Экра
ОП
6
Alibi Tuzakbaev
ЦП
1
Нуримжан Салайдин
ЦФ
3
Абылайхан Толегенов
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Главный тренер
Дмитрий Огай
Статистика матча Ордабасы - Кайсар
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ордабасы
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Иртыш
2 : 0
31.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Кайсар
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Женис
2 : 1
31.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Информация о матче
Стадион:
Стадион им. Кажимукана Мунайтпасова
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