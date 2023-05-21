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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кайрат - Кайсар
Кайрат - Кайсар: обзор матча 21 мая 2023
Кайрат
21.05.2023, воскресенье, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
0 : 3
Завершен
Кайсар
10'
Ж. Педро
24'
Д. Бородин
45+3'
Д. Бородин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайрат - Кайсар
90'
Замена
О. Махан
️️️️
Д. Жалмукан
78'
Замена
Э. Алтынбеков
️️️️
В. Совпель
64'
Замена
N. Dišić
️️️️
Б. Зульфикаров
Замена
А. Мрынский
️️️️
Е. Сейдахмет
64'
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Д. Бородин
24'
ГОЛ! 0:2!
Д. Бородин
10'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Педро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
29
Антон Крачковский
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
11
Жоао Пауло
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Кайсар
88
Степан Сикач
ВР
89
Бен Загре
ЦЗ
99
Жоао Педро
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
5
Адилет Кенесбек
ПЗ
5
Горан Миложко
ОП
77
Василий Совпель
ОП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
17
Куаныш Калмуратов
ЦФ
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
73
Дидар Жалмукан
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Кайрат
1
Вадим Ульянов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
11
Мирас Кобеев
ОП
Кайсар
47
Владимир Гинайтис
ЛЗ
9
Елисей Горшунов
ЛЗ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
6
Alibi Tuzakbaev
ЦП
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
1
Нуримжан Салайдин
ЦФ
3
Абылайхан Толегенов
ЦФ
21
Prosper Mendy
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
45
Nikola Dišić
ЦФ
3-2-2-3
44
Устименко
4
Касабулат
5
Васин
6
Садыбеков
5
Кургин
15
Арад
29
Крачковский
23
Ульшин
11
Пауло
11
Шушеначев
22
Сейдахмет
4-2-1-3
88
Сикач
5
Кенесбек
99
Педро
18
Прындета
89
Загре
5
Миложко
77
Совпель
9
Бородин
73
Жалмукан
45
Зульфикаров
17
Калмуратов
22
Сейдахмет
24
Мрынский
24
Мрынский
22
Сейдахмет
77
Совпель
7
Алтынбеков
7
Алтынбеков
77
Совпель
73
Жалмукан
29
Махан
29
Махан
73
Жалмукан
45
Зульфикаров
45
45
45
Зульфикаров
Остались в запасе
Кайрат
Кайсар
1
Вадим Ульянов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
11
Мирас Кобеев
ОП
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
Главный тренер
Кирилл Кекер
47
Владимир Гинайтис
ЛЗ
9
Елисей Горшунов
ЛЗ
6
Alibi Tuzakbaev
ЦП
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
1
Нуримжан Салайдин
ЦФ
3
Абылайхан Толегенов
ЦФ
21
Prosper Mendy
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Остались в запасе
1
Вадим Ульянов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
11
Мирас Кобеев
ОП
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
Остались в запасе
47
Владимир Гинайтис
ЛЗ
9
Елисей Горшунов
ЛЗ
6
Alibi Tuzakbaev
ЦП
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
1
Нуримжан Салайдин
ЦФ
3
Абылайхан Толегенов
ЦФ
21
Prosper Mendy
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Главный тренер
Дмитрий Огай
Статистика матча Кайрат - Кайсар
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кайрат
Лига конференций, 5 тур
Кайрат
- : -
10.12.2026
Университатя
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
1 : 0
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Кайсар
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Женис
2 : 1
31.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Информация о матче
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