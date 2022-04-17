Дуглас Фридрих - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Дуглас
|Фамилия
|Фридрих
|Команда
|Аваи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|12 декабря 1988 (34 года)
|Рост
|194
|Имя
|Дуглас
|Фамилия
|Фридрих
|Команда
|Аваи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|12 декабря 1988 (34 года)
|Рост
|194
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аваи
|11
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.07.2022
|1' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|1:2
|Куяба (Куяба)
|14.06.2022
|1' -46'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Аваи (Флорианополис)
|09.06.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|2:1
|Аваи (Флорианополис)
|30.05.2022
|1' -85'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:1
|Аваи (Флорианополис)
|85'
|23.05.2022
|1' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|2:1
|Аваи (Флорианополис)
|16.05.2022
|1' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|1:2
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|10.05.2022
|1' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|2:1
|Коритиба (Коритиба)
|02.05.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|0:0
|Аваи (Флорианополис)
|26.04.2022
|1' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|3:2
|Гойас (Гояния)
|59'
|17.04.2022
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|3:0
|Аваи (Флорианополис)
|11.04.2022
|1' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|1:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)