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    Лалас Абубакар - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Лалас
    Фамилия Абубакар
    Команда Колорадо
    Состав Основной
    Родной город Кумаси
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 декабря 1994 (28 лет)
    Рост 185
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Колорадо 0:0 Канзаc Сити США. МЛС, 3 тур
    3'
    27.02.2023 1' - 90' Сиэтл 4:0 Колорадо США. МЛС, 2 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Колорадо 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Колорадо (Денвер) 0:0 Канзаc Сити (Канзас-Сити)
    3'
    27.02.2023 1' -90' Сиэтл (Сиэтл) 4:0 Колорадо (Денвер)
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