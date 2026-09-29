Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 150 тыс

Станислав Басманов - статистика

Астана
24 июня 2001 (25), Астана
#72 | Нападающий
176 см
Казахстан
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
1' - 60'
Лига наций, 1 тур
Фарерские острова
1 : 1
26.09.2026
Казахстан
62' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Астана
1 : 0
17.09.2026
Кайрат
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Ордабасы
1 : 0
12.09.2026
Астана
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Астана
4 : 0
06.09.2026
Елимай
1' - 46'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Астана
16
7
2
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Астана
1 : 0
17.09.2026
Кайрат
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Ордабасы
1 : 0
12.09.2026
Астана
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Астана
4 : 0
06.09.2026
Елимай
1' - 46'
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Атырау
2 : 3
30.08.2026
Астана
1' - 67'
42'
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
16.08.2026
Астана
1' - 90'
59, 59'
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Астана
2 : 1
09.08.2026
Окжетпес
1' - 65'
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Улытау
0 : 2
02.08.2026
Астана
1' - 67'
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Астана
4 : 1
26.07.2026
Алтай
1' - 78'
62'
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Алтай
1 : 1
27.05.2026
Астана
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Астана
3 : 0
22.05.2026
Улытау
1' - 81'
49'
21'
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Окжетпес
1 : 0
16.05.2026
Астана
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Астана
2 : 1
09.05.2026
Кызыл-Жар
89' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Астана
2 : 1
26.04.2026
Атырау
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Елимай
2 : 2
18.04.2026
Астана
1' - 74'
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Астана
1 : 1
11.04.2026
Ордабасы
1' - 73'
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Кайрат
4 : 0
05.04.2026
Астана
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Астана
2 : 0
20.03.2026
Тобол
1' - 90'
24'
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Кайсар
0 : 0
16.03.2026
Астана
1' - 90'
83'
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Астана
4 : 1
08.03.2026
Жетысу
1' - 90'
14'
Главные новости
Мостовой объяснил, чем побег Роналду отличается от его случая в сборной России в 2004
18:17
1
Булыкин определил, на какой случай в сборной России похож побег Роналду
17:33
Дзюба спустя несколько часов передумал завершать карьеру
17:15
8
Гвардиола отреагировал на коллапс в «Манчестер Сити»
16:31
2
Мостовой определил, в какой сфере готов себя попробовать
16:11
4
Тренер Португалии сегодня будет публично извиняться перед Роналду
15:53
5
Видео⚡️ «Все»: Дзюба объявил о завершении 20-летней карьеры
15:17
30
Тренер Португалии отреагировал на бесстыдный поступок Роналду
14:48
4
Мостовой прокомментировал уверенную победу России над Ираном
14:41
Друг Роналду рассказал, как тренер Португалии обманул Криштиану
14:05
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+