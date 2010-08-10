|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|СКА-Хабаровск
|9
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.10.2010
|90' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Краснодар (Краснодар)
|25.09.2010
|1' -69'
|Динамо Бр (Брянск)
|5:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|14.09.2010
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:1
|Петротрест (Сочи)
|11.09.2010
|1' -63'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Балтика (Калининград)
|03.09.2010
|1' -82'
|Иртыш (Омск)
|0:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|31.08.2010
|51' -90'
|Урал (Екатеринбург)
|1:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|24.08.2010
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:2
|Волга (Нижний Новгород)
|30'
|21.08.2010
|77' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:2
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|13.08.2010
|1' -90'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|1:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|10.08.2010
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|0:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|02.08.2010
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|0:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)