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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Краснодар
СКА-Хабаровск - Краснодар: обзор матча 06 октября 2010
СКА-Хабаровск
06.10.2010, среда, 12:00
Россия. Первый дивизион, 34 тур
1 : 0
Завершен
Краснодар
62'
В. Запояска (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Краснодар
Желтая карточка
С. Цуканов
Замена
С. Рыжих
️️️️
В. Никифоров
Вторая желтая
Д. Дедечко
Замена
С. Цуканов
️️️️
А. Олейник
Замена
А. Яркин
️️️️
Р. Сурнев
Замена
И. Пиюк
️️️️
В. Кармазиненко
Желтая карточка
Д. Дедечко
Замена
И. Пикущак
️️️️
С. Гогниев
Желтая карточка
Р. Сурнев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Запояска
Замена
В. Лешонок
️️️️
В. Татарчук
Желтая карточка
В. Татарчук
Замена
М. Живновицкий
️️️️
И. Бырлов
10'
Желтая карточка
Е. Шипицин
Желтая карточка
Е. Калешин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
26
Даниэль Балан
ПЗ
7
Игорь Бырлов
ЦП
4
Василий Янотовский
ЦП
80
Вячеслав Запояска
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Жуков
Краснодар
31
Денис Пчелинцев
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
15
Евгений Калешин
ЛЗ
13
Николай Марков
ПЗ
11
Андрей Пазин
ОП
25
Евгений Шипицин
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
2
Роман Сурнев
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
27
Александр Олейник
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
СКА-Хабаровск
19
Алексей Степанов
ВР
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
18
Александр Нечаев
ЦП
15
Максим Живновицкий
ЦП
25
Игорь Пиюк
ЦФ
16
Сергей Рыжих
ЦФ
Краснодар
62
Алексей Ботвиньев
ВР
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
22
Александр Яркин
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
4-4-1-1
40
Козорез
10
Никифоров
5
Нестеренко
13
Семенов
26
Балан
7
Бырлов
80
Запояска
27
Мурнин
4
Янотовский
3
Голяткин
8
Кармазиненко
3-1-4-2
31
Пчелинцев
13
Марков
71
Багаев
15
Калешин
11
Пазин
50
Татарчук
69
Дедечко
2
Сурнев
25
Шипицин
27
Олейник
2
Гогниев
7
Бырлов
15
Живновицкий
15
Живновицкий
7
Бырлов
8
Кармазиненко
25
Пиюк
25
Пиюк
8
Кармазиненко
10
Никифоров
16
Рыжих
16
Рыжих
10
Никифоров
2
Сурнев
22
Яркин
22
Яркин
2
Сурнев
27
Олейник
39
Цуканов
39
Цуканов
27
Олейник
50
Татарчук
9
Лешонок
9
Лешонок
50
Татарчук
2
Гогниев
10
Пикущак
10
Пикущак
2
Гогниев
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Краснодар
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
18
Александр Нечаев
ЦП
19
Алексей Степанов
ВР
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Жуков
62
Алексей Ботвиньев
ВР
55
Егор Тараканов
ЦЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
18
Александр Нечаев
ЦП
19
Алексей Степанов
ВР
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
Остались в запасе
62
Алексей Ботвиньев
ВР
55
Егор Тараканов
ЦЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
Главный тренер
Сергей Жуков
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча СКА-Хабаровск - Краснодар
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
6
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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