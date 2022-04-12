Паулиньо Мосселин - статистика
#94 | Нападающий
|Имя
|Паулиньо
|Фамилия
|Мосселин
|Команда
|Жувентуде
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 марта 1994 (28 лет)
|Рост
|169
|Имя
|Паулиньо
|Фамилия
|Мосселин
|Команда
|Жувентуде
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 марта 1994 (28 лет)
|Рост
|169
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Жувентуде
|8
|0
|1
|2
|2
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.06.2022
|64' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|3:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|15.06.2022
|73' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:2
|Сантос (Сан-Паулу)
|90'
|11.06.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|09.06.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:3
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|05.06.2022
|77' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|29.05.2022
|62' -90'
|Форталеза (Форталеза)
|1:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|09.05.2022
|62' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|90'
|01.05.2022
|1' -46'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|25'
|17.04.2022
|1' -39'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|4:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|39'
|12.04.2022
|1' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|2:2
|Брагантино (Сан-Паулу)