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МЛС 2026
Команды
Цинциннати
Майлз Робинсон
Статистика
€ 3,50 млн
Майлз Робинсон - статистика
Цинциннати
14 марта 1997 (29)
#12 | Защитник
188 см
США
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Товарищеские матчи. Сборные,
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
1' - 63'
Товарищеские матчи. Сборные,
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Был в запасе
США. МЛС, 27 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
20.09.2026
Цинциннати
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Цинциннати
3 : 3
13.09.2026
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Филадельфия Юнион
5 : 0
10.09.2026
Цинциннати
1' - 90'
Статистика по турнирам
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2026
США. МЛС 2026
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Чемпионат мира 2026
Золотой кубок КОНКАКАФ 2025
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2025
США. МЛС 2025
Товарищеские матчи. Сборные 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024
Олимпиада 2024
США. МЛС 2024
Товарищеские матчи. Сборные 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
Товарищеские матчи. Сборные 2023
США. МЛС 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Цинциннати
17
0
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 27 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
20.09.2026
Цинциннати
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Цинциннати
3 : 3
13.09.2026
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Филадельфия Юнион
5 : 0
10.09.2026
Цинциннати
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Нэшвилл
4 : 0
30.08.2026
Цинциннати
1' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Цинциннати
2 : 1
20.08.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Цинциннати
4 : 2
02.08.2026
Сан-Хосе
1' - 90'
89'
США. МЛС, 18 тур
Коламбус
2 : 1
26.07.2026
Цинциннати
1' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Цинциннати
4 : 3
23.07.2026
Ванкувер Уайткепс
1' - 64'
США. МЛС, 14 тур
Сан-Диего
3 : 3
17.05.2026
Цинциннати
1' - 46'
24'
США. МЛС, 13 тур
Цинциннати
3 : 5
14.05.2026
Интер Майами
1' - 72'
США. МЛС, 12 тур
Шарлотт
2 : 2
10.05.2026
Цинциннати
56' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Цинциннати
3 : 3
19.04.2026
Чикаго Файр
1' - 64'
США. МЛС, 5 тур
Цинциннати
4 : 3
22.03.2026
Монреаль
1' - 60'
60'
США. МЛС, 4 тур
Нью-Инглэнд Революшн
6 : 1
15.03.2026
Цинциннати
1' - 61'
США. МЛС, 3 тур
Цинциннати
0 : 1
09.03.2026
Торонто
1' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 0
01.03.2026
Цинциннати
1' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Цинциннати
2 : 0
22.02.2026
Атланта Юнайтед
1' - 90'
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