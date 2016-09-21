Сергей Бутырин - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Бутырин
|Команда
|Энергомаш
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 апреля 1987 (35 лет)
|Рост
|182
|Вес
|73
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Бутырин
|Команда
|Энергомаш
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 апреля 1987 (35 лет)
|Рост
|182
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Энергомаш
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.09.2016
|1' -90'
|Энергомаш (Белгород)
|1:1
(3:5)п
|Уфа (Уфа)