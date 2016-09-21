Статистика по турнирам

Россия. Кубок 2016/2017 Россия. ПФЛ. Зона Центр 2016/2017 Россия. Второй дивизион. Зона Центр 2015/2016 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. ФНЛ 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. ФНЛ 2012/2013 Россия. Кубок 2010/2011 Россия. Первый дивизион 2010 Россия. Первый дивизион 2008 Россия. Кубок 2007/2008