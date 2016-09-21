Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сергей Бутырин - статистика

    #21 | Защитник
    Имя Сергей
    Отчество Александрович
    Фамилия Бутырин
    Команда Энергомаш
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 апреля 1987 (35 лет)
    Рост 182
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Энергомаш 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.09.2016 1' -90' Энергомаш (Белгород) 1:1
    (3:5)п    		 Уфа (Уфа)
    • Читайте нас: 
    11