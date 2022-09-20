Давид - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Давид
|Фамилия
|да Фонсека
|Команда
|Интернасьонал
|Состав
|Основной
|Родной город
|Витория
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Давид
|Фамилия
|да Фонсека
|Команда
|Интернасьонал
|Состав
|Основной
|Родной город
|Витория
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Интернасьонал
|21
|0
|2
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2022
|Был в запасе
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|0:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|02.11.2022
|78' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:0
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|27.10.2022
|74' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|2:1
|Сеара (Форталеза)
|24.10.2022
|Был в запасе
|Коритиба (Коритиба)
|1:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|17.10.2022
|71' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|4:2
|Гойас (Гояния)
|06.10.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|0:0
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|29.09.2022
|80' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|0:0
|Брагантино (Сан-Паулу)
|20.09.2022
|77' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:2
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|10.09.2022
|Был в запасе
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|1:0
|Куяба (Куяба)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:2
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|30.08.2022
|Был в запасе
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|4:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|23.08.2022
|Был в запасе
|Аваи (Флорианополис)
|0:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|15.08.2022
|Был в запасе
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|08.08.2022
|1' -46'
|Форталеза (Форталеза)
|3:0
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|31.07.2022
|Был в запасе
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:0
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|24.07.2022
|84' -90'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|2:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|21.07.2022
|82' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:3
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|16.07.2022
|90' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|0:0
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|12.07.2022
|1' -63'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|1:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|11.07.2022
|Был в запасе
|Форталеза (Форталеза)
|0:0
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|20.06.2022
|1' -64'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|2:3
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|16.06.2022
|1' -69'
|Гойас (Гояния)
|1:2
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|47'
|12.06.2022
|1' -78'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|22'
|09.06.2022
|1' -58'
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|06.06.2022
|1' -72'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|0:2
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|31.05.2022
|64' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|22.05.2022
|1' -55'
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|15.05.2022
|1' -80'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|2:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|09.05.2022
|1' -71'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|02.05.2022
|65' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|0:0
|Аваи (Флорианополис)
|24.04.2022
|62' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|65'