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    Семен Фомин - статистика

    #4 | Полузащитник
    Имя Семен
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Фомин
    Состав Без клуба
    Родной город Владивосток
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 января 1989 (34 года)
    Рост 180
    Вес 79
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Томь 6 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.09.2018 71' -90' Томь (Томск) 4:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    26.08.2018 Был в запасе Краснодар-2 (Краснодар) 1:1 Томь (Томск)
    18.08.2018 Был в запасе Томь (Томск) 3:0 Армавир (Армавир)
    12.08.2018 1' -46' Томь (Томск) 0:1 Пари НН (Нижний Новгород)
    08.08.2018 55' -90' Томь (Томск) 1:1 Балтика (Калининград)
    04.08.2018 72' -90' Томь (Томск) 1:0 Зенит-2 (Санкт-Петербург)
    29.07.2018 77' -90' Томь (Томск) 2:0 Ротор (Волгоград)
    22.07.2018 Был в запасе Химки (Химки) 0:1 Томь (Томск)
    17.07.2018 76' -90' Томь (Томск) 2:0 Факел (Воронеж)
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