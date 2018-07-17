|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Томь
|6
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.09.2018
|71' -90'
|Томь (Томск)
|4:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|26.08.2018
|Был в запасе
|Краснодар-2 (Краснодар)
|1:1
|Томь (Томск)
|18.08.2018
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|3:0
|Армавир (Армавир)
|12.08.2018
|1' -46'
|Томь (Томск)
|0:1
|Пари НН (Нижний Новгород)
|08.08.2018
|55' -90'
|Томь (Томск)
|1:1
|Балтика (Калининград)
|04.08.2018
|72' -90'
|Томь (Томск)
|1:0
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|29.07.2018
|77' -90'
|Томь (Томск)
|2:0
|Ротор (Волгоград)
|22.07.2018
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|0:1
|Томь (Томск)
|17.07.2018
|76' -90'
|Томь (Томск)
|2:0
|Факел (Воронеж)