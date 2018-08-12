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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Нижний Новгород
Томь - Нижний Новгород: обзор матча 12 августа 2018
Томь
12.08.2018, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
0 : 1
Завершен
Нижний Новгород
17'
М. Палиенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Нижний Новгород
85'
Желтая карточка
А. Нежелев
Замена
Н. Гвинейский
️️️️
Я. Казаев
76'
74'
Замена
А. Нежелев
️️️️
А. Симанов
71'
Замена
Л. Гогличидзе
️️️️
П. Игнатович
Замена
Д. Сасин
️️️️
А. Ставпец
69'
61'
Желтая карточка
А. Хрипков
Замена
И. Кузьмичев
️️️️
И. Тлупов
57'
Желтая карточка
Я. Казаев
50'
Замена
Н. Калинский
️️️️
С. Фомин
46'
40'
Желтая карточка
А. Скворцов
Желтая карточка
С. Зуйков
36'
28'
Замена
А. Скворцов
️️️️
В. Сергеев
17'
ГОЛ! 0:1!
М. Палиенко
15'
Замена
Д. Фомин
️️️️
Т. Аюпов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
42
Александр Мелихов
ВР
5
Алексей Шумских
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
18
Олег Шалаев
ОП
4
Семен Фомин
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
11
Ислам Тлупов
ЦФ
Нижний Новгород
99
Николай Сысуев
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
5
Юрий Морозов
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
27
Аркадий Симанов
ЛП
29
Павел Игнатович
ЛП
8
Тимур Аюпов
ОП
99
Максим Палиенко
АП
14
Виктор Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Томь
16
Юрий Шафинский
ВР
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
78
Николай Калинский
ЦП
98
Никита Гвинейский
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
36
Станислав Крапухин
ЦФ
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
21
Антон Бочаров
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
33
Ловре Чирьяк
ЦФ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
4-1-2-2-1
42
Мелихов
5
Шумских
15
Тихий
24
Клещенко
23
Зуйков
18
Шалаев
4
Фомин
53
Казаев
16
Ставпец
44
Кухарчук
11
Тлупов
3-3-2-1-1
99
Сысуев
92
Хайруллов
90
Хрипков
5
Морозов
57
Абазов
8
Аюпов
24
Федорив
27
Симанов
29
Игнатович
99
Палиенко
14
Сергеев
11
Тлупов
11
Кузьмичев
11
Кузьмичев
11
Тлупов
4
Фомин
78
Калинский
78
Калинский
4
Фомин
53
Казаев
98
Гвинейский
98
Гвинейский
53
Казаев
16
Ставпец
77
Сасин
77
Сасин
16
Ставпец
29
Игнатович
3
Гогличидзе
3
Гогличидзе
29
Игнатович
14
Сергеев
92
Скворцов
92
Скворцов
14
Сергеев
27
Симанов
7
Нежелев
7
Нежелев
27
Симанов
8
Аюпов
74
Фомин
74
Фомин
8
Аюпов
Остались в запасе
Томь
Нижний Новгород
36
Станислав Крапухин
ЦФ
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
16
Юрий Шафинский
ВР
22
Петр Тен
ПЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
21
Антон Макурин
ЦП
28
Артем Семейкин
ЦЗ
21
Антон Бочаров
ПЗ
33
Ловре Чирьяк
ЦФ
31
Артур Анисимов
ВР
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Остались в запасе
36
Станислав Крапухин
ЦФ
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
16
Юрий Шафинский
ВР
22
Петр Тен
ПЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
21
Антон Макурин
ЦП
Остались в запасе
28
Артем Семейкин
ЦЗ
21
Антон Бочаров
ПЗ
33
Ловре Чирьяк
ЦФ
31
Артур Анисимов
ВР
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча Томь - Нижний Новгород
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Труд
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