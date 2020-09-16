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Команды
Крылья Советов
Кирилл Столбов
Статистика
€ 600 тыс
Кирилл Столбов - статистика
Крылья Советов
8 апреля 2004 (22), Санкт-Петербург
#20 | Полузащитник
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Локомотив
1 : 1
16.09.2026
Крылья Советов
70' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Крылья Советов
2 : 1
11.09.2026
Родина
75' - 90'
88'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Крылья Советов
2 : 2
05.09.2026
Краснодар
Был в запасе
Россия. Кубок, 3 тур
Балтика
0 : 0
02.09.2026
Крылья Советов
1' - 90'
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Россия. Первая лига 2022/2023
Россия. Премьер-лига 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Крылья Советов
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 3 тур
Балтика
0 : 0
02.09.2026
Крылья Советов
1' - 90'
Россия. Кубок, 2 тур
Крылья Советов
0 : 0
19.08.2026
Зенит
1' - 62'
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