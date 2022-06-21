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    Кирилл Столбов - статистика

    #60 | Полузащитник
    Имя Кирилл
    Фамилия Столбов
    Команда Енисей
    Состав Основной
    Родной город Санкт-Петербург
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 апреля 2004 (18 лет)
    Стоимость:
    € 125
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зенит 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.06.2022 86' -90' Сочи (Сочи) 1:1
    (2:4)п    		 Зенит (Санкт-Петербург)
    21.06.2022 65' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 1:1
    (5:3)п    		 Пари НН (Нижний Новгород)
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