Кирилл Столбов - статистика
#60 | Полузащитник
|Имя
|Кирилл
|Фамилия
|Столбов
|Команда
|Енисей
|Состав
|Основной
|Родной город
|Санкт-Петербург
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 апреля 2004 (18 лет)
Стоимость:
€ 125
тыс
|Имя
|Кирилл
|Фамилия
|Столбов
|Команда
|Енисей
|Состав
|Основной
|Родной город
|Санкт-Петербург
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 апреля 2004 (18 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.06.2022
|86' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:1
(2:4)п
|Зенит (Санкт-Петербург)
|21.06.2022
|65' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:1
(5:3)п
|Пари НН (Нижний Новгород)