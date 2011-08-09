|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Луч
|10
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.11.2011
|1' -9'
|Луч (Владивосток)
|2:1
|Оренбург (Оренбург)
|24.10.2011
|1' -46'
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|0:0
|Луч (Владивосток)
|45'
|06.10.2011
|77' -90'
|Балтика (Калининград)
|2:0
|Луч (Владивосток)
|28.09.2011
|1' -46'
|Луч (Владивосток)
|1:0
|Сибирь (Новосибирск)
|25.09.2011
|1' -46'
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Енисей (Красноярск)
|15.09.2011
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|1:0
|Луч (Владивосток)
|12.09.2011
|1' -46'
|Факел (Воронеж)
|1:3
|Луч (Владивосток)
|06.09.2011
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:5
|Луч (Владивосток)
|12.08.2011
|65' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Мордовия (Саранск)
|09.08.2011
|83' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)