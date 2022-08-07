Тиагу Мораиш - статистика
#73 | Нападающий
|Имя
|Тиагу
|Фамилия
|Мораиш
|Команда
|Боавишта
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 сентября 2003 (19 лет)
|Рост
|168
Стоимость:
€ 450
тыс
|Имя
|Тиагу
|Фамилия
|Мораиш
|Команда
|Боавишта
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 сентября 2003 (19 лет)
|Рост
|168
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Боавишта
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.08.2022
|90' -90'
|Боавишта (Порту)
|2:1
|Санта-Клара (Понта-Делгада)
|07.08.2022
|66' -90'
|Портимоненси (Портиман)
|0:1
|Боавишта (Порту)