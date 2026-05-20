Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, Переходные матчи
Португалия. Примейра, 33 тур
Португалия. Примейра, 32 тур
Португалия. Примейра, 31 тур
Португалия. Примейра, 26 тур
Португалия. Примейра, 30 тур
Португалия. Примейра, 29 тур
Португалия. Примейра, 28 тур
Португалия. Примейра, 27 тур
Португалия. Примейра, 25 тур
Португалия. Примейра, 24 тур
Португалия. Примейра, 23 тур
Португалия. Примейра, 22 тур
Португалия. Примейра, 21 тур
Португалия. Примейра, 20 тур
Португалия. Примейра, 19 тур
Португалия. Примейра, 18 тур
Португалия. Примейра, 17 тур
Португалия. Примейра, 14 тур
Португалия. Примейра, 12 тур
Португалия. Примейра, 11 тур
Португалия. Примейра, 9 тур
Португалия. Примейра, 8 тур
Португалия. Примейра, 7 тур
Португалия. Примейра, 6 тур
Португалия. Примейра, 5 тур
Португалия. Примейра, 4 тур
Португалия. Примейра, 3 тур