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    Тиагу Мораиш - статистика

    #73 | Нападающий
    Имя Тиагу
    Фамилия Мораиш
    Команда Боавишта
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 сентября 2003 (19 лет)
    Рост 168
    Стоимость:
    € 450
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Боавишта 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.08.2022 90' -90' Боавишта (Порту) 2:1 Санта-Клара (Понта-Делгада)
    07.08.2022 66' -90' Портимоненси (Портиман) 0:1 Боавишта (Порту)
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