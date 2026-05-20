Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 1,80 млн

Тиагу Мораиш - статистика

Каза Пиа
3 сентября 2003 (23)
#21 | Нападающий
168 см
Португалия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Каза Пиа
18
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, Переходные матчи
Торренсе
0 : 0
20.05.2026
Каза Пиа
Был в запасе
Португалия. Примейра, 33 тур
Витория Гимараеш
0 : 1
11.05.2026
Каза Пиа
Был в запасе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
72' - 90'
85'
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
2 : 1
27.04.2026
Каза Пиа
Был в запасе
Португалия. Примейра, 26 тур
Каза Пиа
0 : 1
23.04.2026
Брага
Был в запасе
Португалия. Примейра, 30 тур
Каза Пиа
0 : 0
18.04.2026
Санта-Клара
Был в запасе
Португалия. Примейра, 29 тур
Алверка
3 : 1
12.04.2026
Каза Пиа
Был в запасе
Португалия. Примейра, 28 тур
Каза Пиа
1 : 1
06.04.2026
Бенфика
1' - 46'
Португалия. Примейра, 27 тур
Эштрела
4 : 0
20.03.2026
Каза Пиа
39' - 90'
Португалия. Примейра, 25 тур
Эшторил
0 : 0
07.03.2026
Каза Пиа
Был в запасе
Португалия. Примейра, 24 тур
Каза Пиа
1 : 1
01.03.2026
Морейренcе
90' - 90'
Португалия. Примейра, 23 тур
Фамаликан
2 : 0
23.02.2026
Каза Пиа
79' - 90'
Португалия. Примейра, 22 тур
Каза Пиа
3 : 2
14.02.2026
Арука
Был в запасе
Португалия. Примейра, 21 тур
Насьональ
0 : 0
08.02.2026
Каза Пиа
1' - 46'
Португалия. Примейра, 20 тур
Каза Пиа
2 : 1
02.02.2026
Порту
1' - 56'
Португалия. Примейра, 19 тур
Каза Пиа
3 : 3
23.01.2026
АВС
1' - 65'
Португалия. Примейра, 18 тур
Спортинг
3 : 0
16.01.2026
Каза Пиа
46' - 90'
Португалия. Примейра, 17 тур
Риу Аве
3 : 1
04.01.2026
Каза Пиа
Был в запасе
Португалия. Примейра, 14 тур
Каза Пиа
1 : 1
13.12.2025
Жил Висенте
72' - 90'
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
0 : 2
29.11.2025
Алверка
80' - 90'
Португалия. Примейра, 11 тур
Бенфика
2 : 2
09.11.2025
Каза Пиа
84' - 90'
Португалия. Примейра, 9 тур
Брага
4 : 0
26.10.2025
Каза Пиа
Был в запасе
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
2 : 2
03.10.2025
Эшторил
63' - 90'
Португалия. Примейра, 7 тур
Морейренcе
2 : 1
27.09.2025
Каза Пиа
1' - 53'
Португалия. Примейра, 6 тур
Каза Пиа
1 : 1
21.09.2025
Фамаликан
1' - 59'
Португалия. Примейра, 5 тур
Арука
0 : 2
14.09.2025
Каза Пиа
1' - 56'
35'
Португалия. Примейра, 4 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.08.2025
Насьональ
46' - 90'
Португалия. Примейра, 3 тур
Порту
4 : 0
24.08.2025
Каза Пиа
58' - 90'
Главные новости
Друг Роналду рассказал, как тренер Португалии обманул Криштиану
14:05
2
Трансфер Батракова мог сорваться из-за руководителей «Локомотива»
13:59
Моуринью посоветовал Роналду обуздать эго
13:52
Одноклубник Батракова взял номер Роналду в сборной Португалии
13:30
Мостовой – об уходе Роналду из сборной: «Ситуация такая же, как у меня»
13:05
4
Головин сделал выбор между «Монако» и ЦСКА
12:55
1
Слова тренера Португалии о Роналду назвали чушью
12:32
1
Галактионов дал ответ Ротенбергу о продолжении работы в «Локомотиве»
12:17
1
Слуцкий отказался от предложения Ротенберга
11:42
4
ФотоРПЛ определила лучшего тренера сентября
11:38
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+