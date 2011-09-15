|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зальцбург
|8
|3
|2
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.02.2012
|1' -82'
|Металлист (Харьков)
|4:1
|Зальцбург (Зальцбург)
|16.02.2012
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|0:4
|Металлист (Харьков)
|14.12.2011
|1' -90'
|Слован (Братислава)
|2:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|24'
|02.12.2011
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:0
|ПСЖ (Париж)
|03.11.2011
|61' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|0:1
|Атлетик (Бильбао)
|20.10.2011
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|2:2
|Зальцбург (Зальцбург)
|36' 30' 44'
|29.09.2011
|1' -85'
|Зальцбург (Зальцбург)
|3:0
|Слован (Братислава)
|60' 76'
|15.09.2011
|1' -90'
|ПСЖ (Париж)
|3:1
|Зальцбург (Зальцбург)