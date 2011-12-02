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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зальцбург - ПСЖ
Зальцбург - ПСЖ: обзор матча 02 декабря 2011
Зальцбург
02.12.2011, пятница, 00:05
Лига Европы, группа F, 5 тур
2 : 0
Завершен
ПСЖ
20'
Я. Яншер
90+4'
Д. Швенто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - ПСЖ
Желтая карточка
Д. Швенто
+5
ГОЛ! 2:0!
Д. Швенто
Пас отдал
Р. Валлнер
+4
Замена
Р. Валлнер
️️️️
Ш. Майерхофер
Желтая карточка
С. Тьене
Замена
Г. Тигль
️️️️
Г. Сарате
Желтая карточка
Нене
Желтая карточка
С. Циоммер
Замена
Б. Матюиди
️️️️
М. Сиссоко
Замена
К. Гамейро
️️️️
К. Шантом
Замена
С. Циоммер
️️️️
Я. Яншер
Желтая карточка
М. Сиссоко
Замена
Ж. Баэбек
️️️️
К. Жалле
Желтая карточка
К. Ляйтгеб
ГОЛ! 1:0!
Я. Яншер
Пас отдал
К. Ляйтгеб
20'
19'
Желтая карточка
З. Камара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
25
Джефферсон
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
24
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
33
Гонсало Сарате
ПП
30
Леонардо
ЦФ
9
Штефан Майерхофер
ЦФ
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
12
Нене
ЛП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Зальцбург
1
Эдди Густафссон
ВР
23
Ибрахим Секагья
ЦЗ
21
Расмус Линдгрен
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
15
Симон Циоммер
ЦП
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
7
Роман Валлнер
ЦФ
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
4
Лоик Ландре
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
3-5-2
33
Вальке
8
Пасанен
13
Хинтереггер
25
Джефферсон
25
Хирлендер
89
Яншер
24
Ляйтгеб
81
Швенто
33
Сарате
9
Майерхофер
30
Леонардо
3-2-3-1
1
Дюшез
4
Бишевац
6
Камара
24
Бодмер
13
Жалле
29
Тьене
22
Сиссоко
8
Шантом
12
Нене
9
Эрдинг
33
Сарате
39
Тигль
39
Тигль
33
Сарате
89
Яншер
15
Циоммер
15
Циоммер
89
Яншер
9
Майерхофер
7
Валлнер
7
Валлнер
9
Майерхофер
22
Сиссоко
8
Матюиди
8
Матюиди
22
Сиссоко
8
Шантом
9
Гамейро
9
Гамейро
8
Шантом
13
Жалле
38
Баэбек
38
Баэбек
13
Жалле
Остались в запасе
Зальцбург
ПСЖ
1
Эдди Густафссон
ВР
23
Ибрахим Секагья
ЦЗ
21
Расмус Линдгрен
ЦЗ
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
46
Сальваторе Сиригу
ВР
4
Лоик Ландре
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
1
Эдди Густафссон
ВР
23
Ибрахим Секагья
ЦЗ
21
Расмус Линдгрен
ЦЗ
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
4
Лоик Ландре
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Зальцбург - ПСЖ
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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