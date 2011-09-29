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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зальцбург - Слован
Зальцбург - Слован: обзор матча 29 сентября 2011
Зальцбург
29.09.2011, четверг, 23:05
Лига Европы, группа F, 2 тур
3 : 0
Завершен
Слован
60'
Леонардо
76'
Г. Сарате
90+4'
Д. Швенто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Слован
ГОЛ! 3:0!
Д. Швенто
+4
Замена
Р. Линдгрен
️️️️
Ф. Шимер
Замена
Г. Тигль
️️️️
Леонардо
Замена
Ш. Майерхофер
️️️️
Г. Сарате
Замена
П. Штепановски
️️️️
И. Кладрубски
ГОЛ! 2:0!
Г. Сарате
Пас отдал
Леонардо
Желтая карточка
К. Геде
Желтая карточка
М. Милинкович
ГОЛ! 1:0!
Леонардо
Пас отдал
Я. Яншер
Замена
И. Жофчак
️️️️
Э. Грендель
Желтая карточка
М. Хад
Желтая карточка
С. Циоммер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
1
Эдди Густафссон
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
23
Ибрахим Секагья
ЦЗ
27
Кристиан Швеглер
ЦЗ
15
Франц Шимер
ОП
15
Симон Циоммер
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
33
Гонсало Сарате
ПП
30
Леонардо
ЦФ
Слован
30
Лукаш Грошшо
ВР
6
Мартин Добротка
ЦЗ
18
Радек Досудил
ЦЗ
28
Мариан Хад
ЦЗ
18
Мамаду Багайоко
ЦЗ
95
Марко Милинкович
ЛВ
17
Иржи Кладрубски
ОП
31
Карим Геде
ЦП
8
Эрик Грендель
ЦП
20
Милош Лачны
ЦФ
33
Филип Шебо
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
21
Расмус Линдгрен
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
7
Роман Валлнер
ЦФ
9
Штефан Майерхофер
ЦФ
Слован
1
Матуш Путноцки
ВР
10
Игор Жофчак
ЛП
21
Петер Штепановски
ЦП
21
Кристиан Колчак
ЦП
32
Иво Таборски
ЦП
3
Радослав Аугустин
ЦП
16
Лукаш Гартиг
ЦФ
4-1-4-1
1
Густафссон
17
Ульмер
23
Секагья
27
Швеглер
8
Пасанен
15
Шимер
15
Циоммер
81
Швенто
89
Яншер
33
Сарате
30
Леонардо
4-1-2-1-2
30
Грошшо
18
Досудил
28
Хад
18
Багайоко
6
Добротка
17
Кладрубски
31
Геде
8
Грендель
95
Милинкович
33
Шебо
20
Лачны
30
Леонардо
39
Тигль
39
Тигль
30
Леонардо
15
Шимер
21
Линдгрен
21
Линдгрен
15
Шимер
33
Сарате
9
Майерхофер
9
Майерхофер
33
Сарате
17
Кладрубски
21
Штепановски
21
Штепановски
17
Кладрубски
8
Грендель
10
Жофчак
10
Жофчак
8
Грендель
Остались в запасе
Зальцбург
Слован
33
Александр Вальке
ВР
25
Стефан Хирлендер
ЦП
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
7
Роман Валлнер
ЦФ
21
Кристиан Колчак
ЦП
32
Иво Таборски
ЦП
16
Лукаш Гартиг
ЦФ
3
Радослав Аугустин
ЦП
1
Матуш Путноцки
ВР
Главный тренер
Владимир Вайсс
Остались в запасе
33
Александр Вальке
ВР
25
Стефан Хирлендер
ЦП
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
7
Роман Валлнер
ЦФ
Остались в запасе
21
Кристиан Колчак
ЦП
32
Иво Таборски
ЦП
16
Лукаш Гартиг
ЦФ
3
Радослав Аугустин
ЦП
1
Матуш Путноцки
ВР
Главный тренер
Владимир Вайсс
Статистика матча Зальцбург - Слован
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Слован
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
- : -
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Тренчин
0 : 2
28.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Слован
2 : 2
24.10.2026
Дукла ББ
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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