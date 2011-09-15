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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПСЖ - Зальцбург
ПСЖ - Зальцбург: обзор матча 15 сентября 2011
ПСЖ
15.09.2011, четверг, 21:00
Лига Европы, группа F, 1 тур
3 : 1
Завершен
Зальцбург
35'
Нене (П)
44'
М. Бодмер
67'
Ж. Менез
87'
И. Секагья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Зальцбург
ГОЛ! 3:1!
И. Секагья
Замена
Сеара
️️️️
Ж. Менез
Замена
Р. Валлнер
️️️️
Ш. Майерхофер
ГОЛ! 3:0!
Ж. Менез
Замена
Алекс
️️️️
К. Ляйтгеб
Замена
К. Гамейро
️️️️
М. Эрдинг
Замена
Н. Кебану
️️️️
М. Бодмер
Желтая карточка
М. Бодмер
Желтая карточка
К. Ляйтгеб
Замена
А. Ульмер
️️️️
С. Циоммер
ГОЛ! 2:0!
М. Бодмер
Пас отдал
М. Эрдинг
Желтая карточка
Ф. Шимер
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Нене
Желтая карточка
Р. Линдгрен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
6
Зумана Камара
ЦЗ
14
Диего Лугано
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
12
Нене
ЛП
8
Блейз Матюиди
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Жереми Менез
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Зальцбург
1
Эдди Густафссон
ВР
21
Расмус Линдгрен
ЦЗ
23
Ибрахим Секагья
ЦЗ
15
Франц Шимер
ОП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
24
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
15
Симон Циоммер
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
30
Леонардо
ЦФ
9
Штефан Майерхофер
ЦФ
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
25
Джефферсон
ЦЗ
27
Кристиан Швеглер
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
29
Алекс
ЦФ
7
Роман Валлнер
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Дюшез
14
Лугано
22
Арман
24
Бодмер
6
Камара
13
Жалле
12
Нене
8
Матюиди
15
Пасторе
9
Эрдинг
7
Менез
2-1-5-2
1
Густафссон
21
Линдгрен
23
Секагья
15
Шимер
25
Хирлендер
15
Циоммер
81
Швенто
89
Яншер
24
Ляйтгеб
9
Майерхофер
30
Леонардо
24
Бодмер
92
Кебану
92
Кебану
24
Бодмер
7
Менез
2
Сеара
2
Сеара
7
Менез
9
Эрдинг
9
Гамейро
9
Гамейро
9
Эрдинг
24
Ляйтгеб
29
Алекс
29
Алекс
24
Ляйтгеб
15
Циоммер
17
Ульмер
17
Ульмер
15
Циоммер
9
Майерхофер
7
Валлнер
7
Валлнер
9
Майерхофер
Остались в запасе
ПСЖ
Зальцбург
46
Сальваторе Сиригу
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
25
Джефферсон
ЦЗ
33
Александр Вальке
ВР
27
Кристиан Швеглер
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Остались в запасе
25
Джефферсон
ЦЗ
33
Александр Вальке
ВР
27
Кристиан Швеглер
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча ПСЖ - Зальцбург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
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