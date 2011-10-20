Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Атлетик - Зальцбург
Атлетик - Зальцбург: обзор матча 20 октября 2011
Атлетик
20.10.2011, четверг, 23:05
Лига Европы, группа F, 3 тур
2 : 2
Завершен
Зальцбург
69'
Ф. Льоренте (П)
75'
Ф. Льоренте (П)
30'
Р. Валлнер
36'
Леонардо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Зальцбург
+3
Замена
С. Хирлендер
️️️️
Г. Сарате
+1
Замена
Ш. Майерхофер
️️️️
Р. Валлнер
Желтая карточка
П. Пасанен
Замена
Г. Токеро
️️️️
М. Сусаета
Желтая карточка
Р. Валлнер
Вторая желтая
Р. Линдгрен
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Ф. Льоренте
Желтая карточка
И. Секагья
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ф. Льоренте
Замена
А. Эррера
️️️️
А. Ираола
Желтая карточка
Р. Линдгрен
Замена
Р. Линдгрен
️️️️
Ф. Шимер
Желтая карточка
Э. Густафссон
Замена
И. Габилондо
️️️️
Б. Экиза
Желтая карточка
Леонардо
ГОЛ! 0:2!
Леонардо
Пас отдал
Р. Валлнер
ГОЛ! 0:1!
Р. Валлнер
Пас отдал
Леонардо
17'
Желтая карточка
С. Циоммер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Зальцбург
1
Эдди Густафссон
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
23
Ибрахим Секагья
ЦЗ
27
Кристиан Швеглер
ЦЗ
15
Франц Шимер
ОП
15
Симон Циоммер
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
33
Гонсало Сарате
ПП
30
Леонардо
ЦФ
7
Роман Валлнер
ЦФ
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
21
Андер Эррера
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
25
Джефферсон
ЦЗ
21
Расмус Линдгрен
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
9
Штефан Майерхофер
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Ирайсос
18
де Маркос
45
Аморебиета
5
Экиза
18
Ортенече
88
Мартинес
51
Ираола
8
Итурраспе
14
Сусаета
10
Муньяин
12
Льоренте
4-1-3-2
1
Густафссон
13
Хинтереггер
23
Секагья
27
Швеглер
8
Пасанен
15
Шимер
33
Сарате
81
Швенто
15
Циоммер
7
Валлнер
30
Леонардо
5
Экиза
11
Габилондо
11
Габилондо
5
Экиза
51
Ираола
21
Эррера
21
Эррера
51
Ираола
14
Сусаета
23
Токеро
23
Токеро
14
Сусаета
15
Шимер
21
Линдгрен
21
Линдгрен
15
Шимер
33
Сарате
25
Хирлендер
25
Хирлендер
33
Сарате
7
Валлнер
9
Майерхофер
9
Майерхофер
7
Валлнер
Остались в запасе
Атлетик
Зальцбург
1
Рауль Фернандес
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
Главный тренер
Марсело Бьелса
25
Джефферсон
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
33
Александр Вальке
ВР
89
Якоб Яншер
ЦП
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
Остались в запасе
25
Джефферсон
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
33
Александр Вальке
ВР
89
Якоб Яншер
ЦП
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Атлетик - Зальцбург
1
7
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
7
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес
Новости команд
Все
Атлетик
Зальцбург
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Атлетика» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Лучший вратарь мира объяснил, почему он враг футбола
31 октября
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Целе» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Целе» и «Зальцбурга» на победу в матче 3-го тура
21 октября
19-летний Сиссе из «Милана» побил еврокубковый рекорд, установленный два дня назад
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+