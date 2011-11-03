Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зальцбург - Атлетик
Зальцбург - Атлетик: обзор матча 03 ноября 2011
Зальцбург
03.11.2011, четверг, 22:00
Лига Европы, группа F, 4 тур
0 : 1
Завершен
Атлетик
37'
А. Эррера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Атлетик
Желтая карточка
Х. Мартинес
Замена
И. Перес
️️️️
М. Сусаета
Желтая карточка
О. де Маркос
Замена
Г. Тигль
️️️️
И. Секагья
Замена
Р. Валлнер
️️️️
С. Циоммер
Замена
Ф. Аморебиета
️️️️
А. Итурраспе
Желтая карточка
Г. Токеро
Замена
Леонардо
️️️️
Я. Яншер
Желтая карточка
А. Итурраспе
Желтая карточка
К. Ляйтгеб
Желтая карточка
А. Эррера
Замена
Г. Токеро
️️️️
И. Муньяин
ГОЛ! 0:1!
А. Эррера
Пас отдал
И. Муньяин
Желтая карточка
И. Секагья
Желтая карточка
Ш. Майерхофер
Желтая карточка
Я. Яншер
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
1
Эдди Густафссон
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
23
Ибрахим Секагья
ЦЗ
27
Кристиан Швеглер
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
15
Франц Шимер
ОП
89
Якоб Яншер
ЦП
24
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
15
Симон Циоммер
ЦП
9
Штефан Майерхофер
ЦФ
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
30
Леонардо
ЦФ
7
Роман Валлнер
ЦФ
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
21
Иньиго Перес
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
4-1-4-1
1
Густафссон
8
Пасанен
27
Швеглер
13
Хинтереггер
23
Секагья
15
Шимер
89
Яншер
81
Швенто
15
Циоммер
24
Ляйтгеб
9
Майерхофер
4-1-3-1-1
1
Ирайсос
51
Ираола
18
де Маркос
12
Сан Хосе
18
Ортенече
88
Мартинес
8
Итурраспе
14
Сусаета
21
Эррера
10
Муньяин
12
Льоренте
89
Яншер
30
Леонардо
30
Леонардо
89
Яншер
23
Секагья
39
Тигль
39
Тигль
23
Секагья
15
Циоммер
7
Валлнер
7
Валлнер
15
Циоммер
8
Итурраспе
45
Аморебиета
45
Аморебиета
8
Итурраспе
14
Сусаета
21
Перес
21
Перес
14
Сусаета
10
Муньяин
23
Токеро
23
Токеро
10
Муньяин
Остались в запасе
Зальцбург
Атлетик
33
Александр Вальке
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
1
Рауль Фернандес
ВР
11
Игор Габилондо
ЛП
27
Давид Лопес
ПП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
33
Александр Вальке
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
11
Игор Габилондо
ЛП
27
Давид Лопес
ПП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Зальцбург - Атлетик
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Новости команд
Все
Зальцбург
Атлетик
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Целе» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Целе» и «Зальцбурга» на победу в матче 3-го тура
21 октября
19-летний Сиссе из «Милана» побил еврокубковый рекорд, установленный два дня назад
15 октября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Атлетика» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Лучший вратарь мира объяснил, почему он враг футбола
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+