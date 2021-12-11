Бартош Цыбульски - статистика
#49 | Нападающий
|Имя
|Бартош
|Фамилия
|Цыбульски
|Команда
|Дерби Каунти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 октября 2002 (20 лет)
|Рост
|196
|Имя
|Бартош
|Фамилия
|Цыбульски
|Команда
|Дерби Каунти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 октября 2002 (20 лет)
|Рост
|196
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дерби Каунти
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2022
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|0:1
|Кардифф (Кардифф)
|30.04.2022
|Был в запасе
|Блэкпул (Блэкпул)
|0:2
|Дерби Каунти (Дерби)
|23.04.2022
|1' -59'
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:3
|Бристоль Сити (Бристоль)
|18.04.2022
|85' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:0
|Дерби Каунти (Дерби)
|15.04.2022
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|2:1
|Фулхэм (Лондон)
|09.04.2022
|84' -90'
|Суонси (Суонси)
|2:1
|Дерби Каунти (Дерби)
|02.04.2022
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:0
|Престон (Престон)
|19.02.2022
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:0
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|11.12.2021
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:0
|Блэкпул (Блэкпул)