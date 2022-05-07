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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Кардифф
Дерби Каунти - Кардифф: обзор матча 07 мая 2022
Дерби Каунти
07.05.2022, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 46 тур
0 : 1
Завершен
Кардифф
56'
Д. Хагилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дерби Каунти - Кардифф
78'
Замена
М. Ваттерс
️️️️
И. Дэвис
Желтая карточка
Л. Томпсон
73'
Замена
К. Рос
️️️️
Р. Оллсоп
72'
69'
Желтая карточка
П. Нг
Замена
Л. Планж
️️️️
Т. Лоуренс
59'
56'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хагилл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
21
Райн Оллсоп
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
44
Эйран Кашин
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
16
Лайам Томпсон
ОП
18
Макс Берд
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
32
Лоуи Сибли
АП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
Главный тренер
Уэйн Руни
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
3
Джоэл Баган
ЛЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
15
Оливер Денхэм
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
16
Коди Драме
ПЗ
24
Райан Уинтл
ОП
9
Марк Харрис
ЦП
34
Эли Кинг
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
8
Луи Уотсон
ЦП
44
Osazee Aghatise
ЦП
7
Люк Планж
ЦФ
49
Бартош Цыбульски
ЦФ
Кардифф
40
Рохан Лутхра
ВР
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
43
Jai Semenyo
ЦЗ
10
Рубин Колуилл
АП
39
Исаак Дэвис
ПВ
36
Макс Ваттерс
ЦФ
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
3-1-2-3-1
21
Оллсоп
3
Форсит
33
Дэйвис
44
Кашин
16
Томпсон
18
Берд
12
Найт
10
Лоуренс
32
Сибли
7
Эбиовей
11
Моррисон
3-3-2-1
12
Филлипс
35
Нельсон
44
Флинт
15
Денхэм
16
Драме
24
Уинтл
3
Баган
9
Харрис
34
Кинг
9
Хагилл
21
Оллсоп
13
Рос
13
Рос
21
Оллсоп
10
Лоуренс
7
Планж
7
Планж
10
Лоуренс
39
Дэвис
39
Дэвис
Дэвис
36
Ваттерс
36
Ваттерс
Дэвис
Остались в запасе
Дерби Каунти
Кардифф
8
Луи Уотсон
ЦП
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
44
Osazee Aghatise
ЦП
49
Бартош Цыбульски
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
40
Рохан Лутхра
ВР
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
43
Jai Semenyo
ЦЗ
10
Рубин Колуилл
АП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
8
Луи Уотсон
ЦП
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
44
Osazee Aghatise
ЦП
49
Бартош Цыбульски
ЦФ
Остались в запасе
40
Рохан Лутхра
ВР
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
43
Jai Semenyo
ЦЗ
10
Рубин Колуилл
АП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Дерби Каунти - Кардифф
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
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