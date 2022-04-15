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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Фулхэм
Дерби Каунти - Фулхэм: обзор матча 15 апреля 2022
Дерби Каунти
15.04.2022, пятница, 22:00
Англия. Чемпионшип, 42 тур
2 : 1
Завершен
Фулхэм
51'
Л. Планж
73'
Т. Адарабиойо (АГ)
20'
Ф. Карвалью
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дерби Каунти - Фулхэм
90'
+6
Желтая карточка
Д. Брайан
Желтая карточка
Р. Оллсоп
89'
Замена
Л. Сибли
️️️️
К. Белик
84'
81'
Замена
Р. Муньис
️️️️
Н. Уильямс
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Т. Адарабиойо
73'
72'
Замена
Ж. Мишель Сери
️️️️
Т. Кэрни
72'
Замена
Н. Кебану
️️️️
Х. Уилсон
Желтая карточка
Т. Лоуренс
62'
ГОЛ! 1:1!
Л. Планж
Пас отдал
Л. Бьюкэнан
51'
Желтая карточка
Л. Томпсон
33'
20'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Карвалью
Пас отдал
Б. Рид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
21
Райн Оллсоп
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
5
Крыстиан Белик
ОП
16
Лайам Томпсон
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
7
Люк Планж
ЦФ
3
Ли Бьюкэнан
ЦФ
44
Эйран Кашин
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
10
Том Кэрни
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
14
Бобби Рид
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
7
Карлос Ричардс
ЦП
32
Лоуи Сибли
АП
49
Бартош Цыбульски
ЦФ
2
Фести Эбоселе
ЦФ
Фулхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
9
Родриго Муньис
ЦФ
2-1-2-2-3
21
Оллсоп
33
Дэйвис
14
Бирн
5
Белик
16
Томпсон
12
Найт
10
Лоуренс
7
Эбиовей
44
Кашин
3
Бьюкэнан
7
Планж
4-2-3-1
1
Родак
3
Уильямс
4
Адарабиойо
3
Рим
23
Брайан
10
Кэрни
6
Рид
10
Уилсон
14
Рид
14
Карвалью
9
Митрович
5
Белик
32
Сибли
32
Сибли
5
Белик
10
Уилсон
92
Кебану
92
Кебану
10
Уилсон
10
Кэрни
14
Сери
14
Сери
10
Кэрни
3
Уильямс
9
Муньис
9
Муньис
3
Уильямс
Остались в запасе
Дерби Каунти
Фулхэм
13
Келле Рос
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
7
Карлос Ричардс
ЦП
49
Бартош Цыбульски
ЦФ
2
Фести Эбоселе
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
13
Пауло Газзанига
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
Остались в запасе
13
Келле Рос
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
7
Карлос Ричардс
ЦП
49
Бартош Цыбульски
ЦФ
2
Фести Эбоселе
ЦФ
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Дерби Каунти - Фулхэм
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
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