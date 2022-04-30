Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкпул - Дерби Каунти
Блэкпул - Дерби Каунти: обзор матча 30 апреля 2022
Блэкпул
30.04.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 45 тур
0 : 2
Завершен
Дерби Каунти
73'
М. Эбиовей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкпул - Дерби Каунти
84'
Желтая карточка
К. Дэйвис
Желтая карточка
К. Коннолли
81'
81'
Замена
Л. Томпсон
️️️️
Л. Уотсон
Замена
Д. Йетс
️️️️
Ч. Кирк
79'
73'
ГОЛ! 0:1!
М. Эбиовей
Пас отдал
Р. Моррисон
67'
Замена
Л. Сибли
️️️️
Л. Планж
Замена
О. Кейси
️️️️
Д. Торнили
46'
Замена
Л. Гарбатт
️️️️
Д. Хасбэнд
33'
Пенальти не реализован!
Г. Мадин
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
12
Крис Максвелл
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
15
Джордан Торнили
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
25
Чарли Кирк
ЛВ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
16
Кенни Дугалл
ОП
19
Шейн Ловери
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
21
Кеши Андерсон
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
44
Эйран Кашин
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
8
Луи Уотсон
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
18
Макс Берд
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
7
Люк Планж
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
6
Kevin Stewart
ЦП
19
Оуэн Дейл
ПВ
12
Джерри Йетс
ЦФ
14
Сонни Кэри
ЦФ
Дерби Каунти
21
Райн Оллсоп
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
16
Лайам Томпсон
ОП
32
Лоуи Сибли
АП
49
Бартош Цыбульски
ЦФ
4-1-2-3
12
Максвелл
6
Коннолли
15
Торнили
36
Кио
3
Хасбэнд
16
Дугалл
22
Хэмилтон
25
Кирк
21
Андерсон
14
Мадин
19
Ловери
4-3-2-1
13
Рос
2
Эбоселе
44
Кашин
3
Форсит
33
Дэйвис
8
Уотсон
12
Найт
18
Берд
7
Эбиовей
11
Моррисон
7
Планж
15
Торнили
4
Кейси
4
Кейси
15
Торнили
3
Хасбэнд
29
Гарбатт
29
Гарбатт
3
Хасбэнд
25
Кирк
12
Йетс
12
Йетс
25
Кирк
8
Уотсон
16
Томпсон
16
Томпсон
8
Уотсон
7
Планж
32
Сибли
32
Сибли
7
Планж
Остались в запасе
Блэкпул
Дерби Каунти
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
6
Kevin Stewart
ЦП
19
Оуэн Дейл
ПВ
14
Сонни Кэри
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
21
Райн Оллсоп
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
49
Бартош Цыбульски
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Остались в запасе
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
6
Kevin Stewart
ЦП
19
Оуэн Дейл
ПВ
14
Сонни Кэри
ЦФ
Остались в запасе
21
Райн Оллсоп
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
49
Бартош Цыбульски
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Блэкпул - Дерби Каунти
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Блумфилд Роад
Новости команд
Все
Блэкпул
Дерби Каунти
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса
2023.01.23 23:00
Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3
2022.11.10 01:07
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
2022.09.08 23:40
5
«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни
2022.07.09 08:57
«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса
2023.01.23 23:00
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
2022.09.08 23:40
5
Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»
2022.05.22 12:52
6
Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»
2022.05.18 10:17
18
АПЛ и Футбольная ассоциация Англии поддержали игрока «Блэкпула», совершившего каминг-аут
2022.05.17 14:14
5
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3
2022.11.10 01:07
«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни
2022.07.09 08:57
Стала известна причина ухода Руни из «Дерби Каунти»
2022.06.26 19:57
Руни прокомментировал уход из «Дерби Каунти»: «Меня старались отговорить»
2022.06.24 21:23
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+