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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Питерборо Юнайтед
Дерби Каунти - Питерборо Юнайтед: обзор матча 19 февраля 2022
Дерби Каунти
19.02.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 33 тур
1 : 0
Завершен
Питерборо Юнайтед
90+2'
Л. Сибли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дерби Каунти - Питерборо Юнайтед
Желтая карточка
Р. Моррисон
90'
+7
Желтая карточка
Р. Оллсоп
90'
+4
Желтая карточка
Л. Сибли
90'
+3
ГОЛ! 1:0!
Л. Сибли
90'
+2
87'
Желтая карточка
Д. Найт
Желтая карточка
К. Дэйвис
80'
Желтая карточка
Н. Бирн
76'
76'
Желтая карточка
Н. Томпсон
Замена
Л. Сибли
️️️️
К. Форсит
71'
70'
Желтая карточка
Р. Джонс
60'
Замена
Р. Джонс
️️️️
Д. Мэрриот
59'
Желтая карточка
Р. Браун
51'
Замена
Д. Кларк-Харрис
️️️️
Ж. Фукс
Красная карточка
Т. Лоуренс
47'
37'
Замена
Б. Мамба
️️️️
К. Мортон
35'
Вторая желтая
Х. Коулсон
31'
Желтая карточка
Х. Коулсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
5
Крыстиан Белик
ОП
12
Джейсон Найт
ЦП
18
Макс Берд
ЦП
2
Фести Эбоселе
ЦФ
7
Люк Планж
ЦФ
21
Райн Оллсоп
ЦФ
44
Эйран Кашин
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Питерборо Юнайтед
13
Стивен Бенда
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
4
Натан Томпсон
ПЗ
23
Джо Уорд
ЦП
8
Оливер Норберн
ЦП
39
Каллум Мортон
ЦФ
20
Джош Найт
ЦФ
2
Франки Кент
ЦФ
10
Рис Браун
ЦФ
7
Жеандо Фукс
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
16
Лайам Томпсон
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
32
Лоуи Сибли
АП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
49
Бартош Цыбульски
ЦФ
14
Jack Stretton
ЦФ
Питерборо Юнайтед
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
26
Рики-Джейд Джонс
ЦП
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
17
Кваме Поку
ЦФ
8
Джордж Грант
ЦФ
13
Дэвид Корнелл
ЦФ
3-1-2-1-4
3
Форсит
33
Дэйвис
14
Бирн
5
Белик
12
Найт
18
Берд
10
Лоуренс
2
Эбоселе
44
Кашин
21
Оллсоп
7
Планж
2-2-5
13
Бенда
4
Томпсон
15
Коулсон
23
Уорд
8
Норберн
20
Найт
7
Мэрриот
7
Фукс
10
Браун
2
Кент
3
Форсит
32
Сибли
32
Сибли
3
Форсит
39
Мортон
19
Мамба
19
Мамба
39
Мортон
7
Мэрриот
26
Джонс
26
Джонс
7
Мэрриот
7
Фукс
9
Кларк-Харрис
9
Кларк-Харрис
7
Фукс
Остались в запасе
Дерби Каунти
Питерборо Юнайтед
7
Малколм Эбиовей
ПВ
13
Келле Рос
ВР
16
Лайам Томпсон
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
49
Бартош Цыбульски
ЦФ
14
Jack Stretton
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
17
Кваме Поку
ЦФ
8
Джордж Грант
ЦФ
13
Дэвид Корнелл
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Остались в запасе
7
Малколм Эбиовей
ПВ
13
Келле Рос
ВР
16
Лайам Томпсон
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
49
Бартош Цыбульски
ЦФ
14
Jack Stretton
ЦФ
Остались в запасе
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
17
Кваме Поку
ЦФ
8
Джордж Грант
ЦФ
13
Дэвид Корнелл
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Главный тренер
Грант Маккэнн
Статистика матча Дерби Каунти - Питерборо Юнайтед
5
1
1
5
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
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