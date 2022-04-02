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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Престон
Дерби Каунти - Престон: обзор матча 02 апреля 2022
Дерби Каунти
02.04.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 40 тур
1 : 0
Завершен
Престон
81'
Р. Моррисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дерби Каунти - Престон
87'
Желтая карточка
Д. Джонсон
Замена
Р. Стирмен
️️️️
Л. Планж
85'
Желтая карточка
Д. Найт
83'
ГОЛ! 1:0!
Р. Моррисон
Пас отдал
Л. Планж
81'
Замена
Р. Моррисон
️️️️
М. Эбиовей
68'
Желтая карточка
К. Дэйвис
66'
61'
Желтая карточка
Б. Уайтмэн
Красная карточка
М. Берд
55'
35'
Замена
С. ван ден Берг
️️️️
Э. Риис
32'
Красная карточка
Л. Линдсэй
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
12
Джейсон Найт
ЦП
18
Макс Берд
ЦП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
21
Райн Оллсоп
ЦФ
7
Люк Планж
ЦФ
2
Фести Эбоселе
ЦФ
3
Ли Бьюкэнан
ЦФ
44
Эйран Кашин
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Престон
1
Даниэль Иверсен
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
5
Крыстиан Белик
ОП
32
Лоуи Сибли
АП
11
Равель Моррисон
АП
49
Бартош Цыбульски
ЦФ
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
2-2-2-5
33
Дэйвис
14
Бирн
12
Найт
18
Берд
10
Лоуренс
7
Эбиовей
7
Планж
44
Кашин
3
Бьюкэнан
2
Эбоселе
21
Оллсоп
4-3-3
1
Иверсен
6
Линдсэй
16
Хьюз
2
Рафферти
5
Бауэр
8
Брауне
8
Уайтмэн
14
Джонсон
17
Риис
9
Арчер
17
Эванс
7
Планж
19
Стирмен
19
Стирмен
7
Планж
7
Эбиовей
11
Моррисон
11
Моррисон
7
Эбиовей
17
Риис
4
ван ден Берг
4
ван ден Берг
17
Риис
Остались в запасе
Дерби Каунти
Престон
5
Крыстиан Белик
ОП
13
Келле Рос
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
32
Лоуи Сибли
АП
49
Бартош Цыбульски
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
1
Коннор Рипли
ВР
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
5
Крыстиан Белик
ОП
13
Келле Рос
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
32
Лоуи Сибли
АП
49
Бартош Цыбульски
ЦФ
Остались в запасе
1
Коннор Рипли
ВР
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Дерби Каунти - Престон
2
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
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