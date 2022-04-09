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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Дерби Каунти
Суонси - Дерби Каунти: обзор матча 09 апреля 2022
Суонси
09.04.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 41 тур
2 : 1
Завершен
Дерби Каунти
8'
Ж. Пироэ
16'
Ж. Пироэ
27'
Т. Лоуренс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суонси - Дерби Каунти
Замена
К. Джозеф
️️️️
М. Обафеми
90'
+4
Желтая карточка
Х. Вольф
84'
84'
Замена
Б. Цыбульски
️️️️
Л. Томпсон
81'
Желтая карточка
Р. Моррисон
Замена
К. Смит
️️️️
Ж. Пироэ
76'
73'
Замена
Д. Найт
️️️️
Л. Планж
Желтая карточка
М. Гримес
68'
Замена
О. Нтчам
️️️️
Д. Патерсон
60'
46'
Замена
Ф. Эбоселе
️️️️
Л. Бьюкэнан
27'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Т. Лоуренс
ГОЛ! 2:0!
Ж. Пироэ
16'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Пироэ
Пас отдал
Х. Вольф
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
5
Бен Кабанго
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Дерби Каунти
21
Райн Оллсоп
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
5
Крыстиан Белик
ОП
16
Лайам Томпсон
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
7
Люк Планж
ЦФ
3
Ли Бьюкэнан
ЦФ
44
Эйран Кашин
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Суонси
29
Бен Хамер
ВР
3
Натанаэль Огбета
ЛЗ
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
8
Кори Смит
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
20
Кэмерон Конгрив
ЦП
22
Кайл Джозеф
ЦФ
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
12
Джейсон Найт
ЦП
49
Бартош Цыбульски
ЦФ
2
Фести Эбоселе
ЦФ
4-2-1-3
1
Фишер
5
Кабанго
29
Кристи
22
Латибодье
26
Ноутон
6
Гримес
4
Фултон
17
Вольф
9
Пироэ
35
Патерсон
21
Обафеми
2-1-1-3-3
21
Оллсоп
14
Бирн
33
Дэйвис
5
Белик
16
Томпсон
7
Эбиовей
11
Моррисон
10
Лоуренс
44
Кашин
3
Бьюкэнан
7
Планж
9
Пироэ
8
Смит
8
Смит
9
Пироэ
35
Патерсон
10
Нтчам
10
Нтчам
35
Патерсон
21
Обафеми
22
Джозеф
22
Джозеф
21
Обафеми
7
Планж
12
Найт
12
Найт
7
Планж
16
Томпсон
49
Цыбульски
49
Цыбульски
16
Томпсон
3
Бьюкэнан
2
Эбоселе
2
Эбоселе
3
Бьюкэнан
Остались в запасе
Суонси
Дерби Каунти
29
Бен Хамер
ВР
3
Натанаэль Огбета
ЛЗ
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
20
Кэмерон Конгрив
ЦП
Главный тренер
Рассел Мартин
13
Келле Рос
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
Главный тренер
Уэйн Руни
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
3
Натанаэль Огбета
ЛЗ
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
20
Кэмерон Конгрив
ЦП
Остались в запасе
13
Келле Рос
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Суонси - Дерби Каунти
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Главный судья:
Тим Робинсон
(Западный Суссекс)
Стадион:
Либерти
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